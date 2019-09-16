الإبراشي: الصحافة الورقية ماتت إكلينيكيًا وسنظل نطمح في حرية بلا حدود

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العلاقة بين الصحافة والسلطة ستظل موجودة، وستظل الصحافة تطمح في حرية بلا حدود، على الرغم من وجود بين الحرية والمسؤولية؛ فعندما تتسع مساحات المسؤولية، تتآكل مساحات الحرية.



وأضاف خلال لقاء لنادي دبي للصحافة اليوم، بنقابة الصحفيين، إن النادي من أهم المنتديات التي تهتم بالمهنة، ونحن كنقابة صحفيين مصريين، نهتم أن يكون هناك صيغة تعاون تهتم بالجوانب المهنية، مطالبًا بإعادة الحياة للصحافة المكتوبة التي ماتت إكلينيكيًا، ولم يعد إلا رفع أجهزة التنفس عنها.



وتابع: "نحتاج ندوة سنويةلإعادة الصحافة الورقية، الصحافة المكتوبة هي أم الصحافة، ويجب أن نحافظ عليها، يجب أن تتجه للتحليل، وهذا يخدم الصحافة في العالم العربي".



وكانت نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، لقاء. مفتوحًا مع نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، بمقر النقابة، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.



كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، وعدد من كبار الكُتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.



ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

