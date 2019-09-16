تاريخ مواجهات السد والنصر في دوري أبطال آسيا
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:05 م
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محمد علي
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تنطلق مباراة النصر والسد اليوم في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسابعة الإ ربع بتوقيت السعودية، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، ويكفي النصر اليوم تحقيق التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور التالي، في حين يكفي السد القطري تحقيق الفوز بهدف هدف نظيف، أو الفوز بفارق هدفين من أجل الصعود إلى المربع الذهبي في دوري أبطال آسيا لموسم 2019-2020.
وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي"، نقدم لكم تغطية شاملة لكل ما يخص مباراة النصر والسد، والبداية ستكون مع سجل مواجهات النصر والسد التاريخية في بطولة دوري أبطال آسيا.
سجل مواجهات النصر والسد في دوري الأبطال
تواجه النصر والسد في دوري أبطال آسيا ثلاث مرات فقط، نجح النصر في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفاز السد في مباراة، وتعادل الفريقين في مباراة، وهو ما يجعل كفة المواجهات بين الفريقين متوازنة للغاية.
أولى مواجهات النصر والسد كانت في 5 أبريل 2011، وأقيمت في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وأنتهت بفوز نادي السد القطري صاحب الأرض والجمهور وقتها، بهدف نظيف سجله اللاعب عبد القادر كيتا.
المواجهة الثانية، كانت لقاء الإياب في دور المجموعات بدوري الأبطال في موسم 2011، وعندها تعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسجل هدف السد اللاعب مجدي صديق، في حين سجل هدف النصر اللاعب حسين عبد الغني.
المواجهة الأخيرة بين السد والنصر، كانت في نسخة دوري الأبطال هذا الموسم، وبالتحديد في لقاء الذهاب في دور ربع النهائي، والتي إنتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر عبد الرحمن الدوسري وجوليانو، في حين سجل هدف السد الوحيد علي أسد الله.
يذكر أن النصر والسد كانا قد لعبا سويًا في مباراة ودية وحيدة على مدار تاريخهم، كانت في أغسطس 2015، ووقتها تفوق نادي النصر على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر محمد السهلاوي، والدوسري، وفي حين سجل هدف السد الأسطورة تشافي هيرنانديز.
وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي"، نقدم لكم تغطية شاملة لكل ما يخص مباراة النصر والسد، والبداية ستكون مع سجل مواجهات النصر والسد التاريخية في بطولة دوري أبطال آسيا.
سجل مواجهات النصر والسد في دوري الأبطال
تواجه النصر والسد في دوري أبطال آسيا ثلاث مرات فقط، نجح النصر في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفاز السد في مباراة، وتعادل الفريقين في مباراة، وهو ما يجعل كفة المواجهات بين الفريقين متوازنة للغاية.
أولى مواجهات النصر والسد كانت في 5 أبريل 2011، وأقيمت في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وأنتهت بفوز نادي السد القطري صاحب الأرض والجمهور وقتها، بهدف نظيف سجله اللاعب عبد القادر كيتا.
المواجهة الثانية، كانت لقاء الإياب في دور المجموعات بدوري الأبطال في موسم 2011، وعندها تعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسجل هدف السد اللاعب مجدي صديق، في حين سجل هدف النصر اللاعب حسين عبد الغني.
المواجهة الأخيرة بين السد والنصر، كانت في نسخة دوري الأبطال هذا الموسم، وبالتحديد في لقاء الذهاب في دور ربع النهائي، والتي إنتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر عبد الرحمن الدوسري وجوليانو، في حين سجل هدف السد الوحيد علي أسد الله.
يذكر أن النصر والسد كانا قد لعبا سويًا في مباراة ودية وحيدة على مدار تاريخهم، كانت في أغسطس 2015، ووقتها تفوق نادي النصر على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر محمد السهلاوي، والدوسري، وفي حين سجل هدف السد الأسطورة تشافي هيرنانديز.
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