رؤساء تحرير الصحف يشاركون بلقاء بين نقابة الصحفيين ونادي دبي للصحافة (صور)

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قال الكاتب الصحفى عمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الإعلام العربي يمر بواحدة من أسوء مراحله و أنه توقف عن تأثيره، مؤكدًا ضرورة إعادة الاعتبار للإعلام العربي، وأن يقدم أشياء متنوعه، مقترحًا أن يكون هناك فرعًا بجائزة دبي للصحافة العربية عن الشائعات.



جاء ذلك خلال لقاء نظمته نقابة الصحفيين، اليوم، مع وفد من نادي دبي للصحافة، ضمن زيارته لمصر وذلك بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف.



ولفت الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إلى أن جائزة دبي للصحافة العربية، هي دافع من دوافع الإجادة في الصحافة العربية، متابعًا: "آن الأوان أن تتحول جائزة دبي من الجزء الاحتفالي إلى بيت تفكير للإعلام العربي، يضم عدد كبير من الباحثين، ويستمر عمله طوال العام".



فيما قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الندوات والفعاليات التي تعقد في مؤتمر دبي للصحافة تغطي كثير من القضايا السياسية والإعلامية، لكن نريد تكثيف الجرعة فيما يخص التجارب الدولية، كالتجربة البولندية التي طرحت في إحدى فعاليات المنتدى.



وأضاف أن المهنة تواجه أهم التحديات حاليًا، وكل الصُناع في المهنة يحتاجون أن يكونوا أكثر جراءة وحداثة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وكان بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.



كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.



ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

