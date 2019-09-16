ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تجارة الأعضاء

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقة الأعضاء البشرية مستغلين البعض وحاجتهم للمال.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (أحد الأشخاص) بالاشتراك مع أخرين بالوساطة والإتجار فى الأعضاء البشرية مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال وقبولهم ببيع أعضائهم بدون صعوبة.



وأكدت التحريات قيام (ماسح أحذية) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعى السلع التافهة بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية وإتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرون ألف جنيه.



وباستدعاء الأخير، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا "سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة" آخرهم قضية "سلاح" أقر بصحة تلك المعلومات وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس "سي" وأضاف بأن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" ( مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول" ) وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين، حيث يقوم باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.‎



وجاء ذلك في إطارا استمرار جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في التصدي لجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وفى إطار متابعة عناصر تشكيل عصابى تخصص في ممارسة هذا النشاط الإجرامي وردت معلومات للادارة بهذا التشكيل.



