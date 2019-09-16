ماركا: دييجو سيميوني مزعج

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن عندما يفوز دييجو سيميوني ، فهذا ممل. عندما يفوز 1-0 ، لأنه دفاعي للغاية.





عندما يدير أتلتيكو مدريد أعمال الشغب والإزعاج، فهذا لأنه يأخذ الأمور على محمل الجد.





وتابعت الصحيفة الإسبانية: فكيف لا يمكن توقع وجود دعوات لإقالته عندما يخسر؟ على الرغم من أنه يجلس فوق ريال مدريد وبرشلونة في الطاولة وعلى الرغم من أنه كان لديه شهرين فقط في الصيف ليحل محل الحرس القديم الذي فاز معه لقب بالدوري ، هو الجانب الوحيد الذي تمكن من كسر احتكار "الاثنين الكبار" خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.





وأوضحت: حتى وإن كان من المتوقع أن يتولى قيادة اللقب مع مراهق لديه موسم واحد فقط من الخبرة في كرة القدم الاحترافية ليحل محل مرشح متكرر من البالون دور، والذي أصبح في خمسة أعوام بصفته خامس أكبر هداف للنادي وعلى الرغم من ذلك ، في سبع سنوات ، فاز بالعديد من الألقاب وتسلل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا.





وتابعت: من بين النخبة الأوروبية ، قام بتمكين نمو أتلتيكو إلى حد تمكنه من إنفاق 147 مليون يورو على اللاعبين في الموسمين الأخيرين ، وبناء استاد وحتى تسديد الديون التاريخية .



