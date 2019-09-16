"اقرأ" ترعى المؤتمر الدولي الثالث لقيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقاهرة غدًا

تنطلق غدا الثلاثاء 17 سبتمبر بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برعاية إعلامية من قناة اقرأ الفضائية.

المؤتمر تنظمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات.

يشهد المؤتمر الذي يقام على مدار يومين، مشاركة ممثلون عن العديد من المنظمات العربية والدولية، المعنية بمجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث يشمل المؤتمر 9 جلسات، تستعرض العديد من القضايا الهامة مثل، مفهوم واستشراف المستقبل لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وكيفية توظيف نظم المعلومات وأثرها على العمل الإنساني، والاتجاهات الحديثة للملاحة بالأقمار الصناعية، واستخدام نظم المعلومات في الحد من الكوارث.

دعم المواهب

أعلنت منذ أسابيع قناة اقرأ دعم المواهب الفنية الشابة، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، شركة اقرأ الإعلامية ومعهد الثقافة والفنون للتدريب "ثقف".

وبدأت قناة اقرأ ١٤ أغسطس الماضي بعرض أول مسرحية بعنوان "الفيل جاي" التي أعدها وأخرجها الفنان السعودي، خالد الحربي، عن مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير سعدالله ونوس.

وفي إطار المبادرة نفسها، قامت القناة بعرض باقة من الأفلام الحديثة، منها فيلم "الشبك" للمخرج هاني حامد، وفيلم "نقطة نهاية السطر" للمخرج والفنان سلطان عبد الرحمن،

كما قامت القناة بعرض فيلم "صرخة الظلام" للمخرج هاني حامد، وفيلم "مس" للمخرج محمد العنبتاوي.

من ناحية أخرى عرضت القناة مؤخرا مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة من السعودية، لإلقاء الضوء على الجهود المقدمة من الحكومة السعودية، لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وعرض تقارير حية من الأراضي المقدسة، من خلال برنامج "يوميات الحج" الذي يقدمه إيهاب جاها، برنامج "معا في الحج" ، تقديم مراد كحيلي ومحمد أبو الفتوح، بالإضافة إلي برامج "أيام معلومات" ، تقديم أنور العسيري والشيخ أحمد حمودة، وبرنامج "عيش الحرم" الساعة، تقديم عبد العزيز الزهراني، بالإضافة إلى برنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه عماد فؤاد.