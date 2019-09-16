رسميا.. شكوى في الأهلي قبل مباراة السوبر أمام الزمالك

اعترف سامي قمصان مدرب الأهلي بصعوبة مباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي بعد أن تكلف فريقه رحلة طيران شاقة في طريق العودة من غينيا الاستوائية.

وأكد سامي قمصان أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك .

وأضاف أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وقال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

ويعقد رينيه فايلر اجتماعًا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الاثنين؛ لتحديد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت الى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون واثيوبيا.

طلب عاجل من رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كان مدرب الأهلي قد طلب من الجهاز الإداري تجهيز عدة شرائط تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بإستاد الجيش في برج العرب.

ويعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة واسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما .

قرار متعب من رينيه فايلر لنجوم الأهلي قبل السوبر

وتمسك فايلر فكرة عدم الراحة عقب العودة من غينيا الاستوائية وذلك استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

ووضع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي برنامجًا استثنائيًا للاعبين بداية بالتدريب علي ملعب التتش بالجزيرة اليوم استعدادًا للزمالك.

وعادت بعثة الأهلي من غينيا الاستوائية فجر اليوم الإثنين بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعيد ثنائي القوة الضاربة أمام الزمالك في السوبر المصري

ويستعيد الأهلي جيرالدو ورامى ربيعة في مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل.

وأصبح جيرالدو جاهزًا بعد الإصابة التي تعرض لها في كتهف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر بينما تعافى رامى ربيعة بشكل تام من إصابته