مختاريان يتألق مع روما أمام ساسولو

سجل مهاجم أرسنال الإنجليزي هنريخ مخيتاريان أول أهدافه عندما فاز فريق روما على ساسولو 4-2 في الدوري الإيطالي.





أحرز الدولي أرمينيا هدف فريقه الثالث بضربة منخفضة بعد رأس بريان كريستيانت من تسديدة من إدين دزيكو التي وضعت روما في السيطرة.





جعل الانتهاء من جوستين كلويفرت مؤلفة من 4-0 وعلى الرغم من أن دومينيكو بيراردي ضرب هدفين لساسولو ، إلا أنه كان متأخرا جدا بعد فوات الأوان.





وكان الفوز الأول لروما في هذا الموسم.





ويحتل المركز السابع برصيد خمس نقاط بعد فوزه وتعادلان من مبارياته الثلاث حتى الآن.



