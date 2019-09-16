اسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-9-2019- الكيلو يتراجع لـ17 جنيها

اسعار الدواجن اليوم





عاودت أسعار الدواجن تراجعها مرة أخرة في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 17 جنيها في بعض المناطق، وكانت الأسعار قد شهدت حالة من الاستقرار أعقبت حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الفترة الماضية والتى تلت عيد الأضحى المبارك وننشر فيما اخر تحديثات اسعار الدواجن في الاسواق اليوم بعد التراجع الكبير الذي شهدته الاسعار وجاءت على النحو التللى وفقا لاخر التحديثات في الاسواق:





اسعار الدواجن اليوم في الاسواق تراجعت أسعار كيلو الدواجن إلى 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق، ويرجع ذلك تراجع معدلات الطلب خلال الفترة الأخيرة.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.



النوع السعر لجم ابيض 21.50 جنيها لجم ساسو 33.50 جنيها لحم بلدى 33.50 جنيها كتكوت ابيض 5.50 جنيها كتكوت ساسو 4.25 جنيها كتكوت بلدى 3.50 جنيها بط بيكينى 14 جنيها بط مسكوفى 14 جنيها بط مولارد 14.50 جنيها بيض ابيض 31.50 جنيها بيض احمر 30.50 جنيها بيض بلدى 42.50 جنيها

اسعار الدواجن خلال الاسبوع الماضي





سجلت اسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد، في حيث سجل سعر كرتونة البيض نحو 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيهًا.





قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج

نتيجة لتراجع الأسعار خلال الفترة الحالية قررت وزارة الزراعة حظر استيراد الدواجن خلال الفترة الحالية وقررت آتى هذا القرار ثماره حيث شهدت الاسعار حالة من الارتفاع خلال تعاملات الاسبوع الماضي وكان هذا القرار من أجل توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المحلى حيث تراجعت الاسعار في السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري.



