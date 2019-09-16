مصرع شاب بقنا.. أمطروه بالرصاص بسبب خلافات قديمة





حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جاري نقلهم إلى المستشفى بعد نقلهم بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين الى المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





تصادم سيارة وتروسيكل:





وفي سياق آخر أصيب سائق تروسيكل أمس الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرهما في شارع كورنيش النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.





وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد استقبال مستشفى نجع حمادي العام، رأفت محمود، 47 عامًا، من الهيشة بنجع حمادي، بجروح بالغة وفي حالة حرجة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بنجع حمادي.





وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.