مصرع شاب بقنا.. أمطروه بالرصاص بسبب خلافات قديمة
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، بعد إصابته بعدة طلقات نارية، على خلفية تجدد اشتباكات مسلحة بسبب خلافات بين عائلتين، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالله أحمد، 35 عامًا، متأثرًا بجرحه بعد اصابته بعدة طلقات نارية، في خلافات بين عائلتين، بجوار طاحونة الشيخ لبيب، بمركز قوص بمحافظة قنا.
تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء محاولة إنقاذه، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
وفي سياق آخر شهدت محافظة قنا السبت الماضي جريمة مشابهة، حيث لقي سائق مصرعه، بعد أمطره مجهولون بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام.
وكانت الاجهزة الامني باشراف اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، تلقت إخطارًا بمصرع كمال حفني، سائق، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء تواجده بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام، بعد قيام مجهولين باطلاق وابل من الرصاص.
تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالله أحمد، 35 عامًا، متأثرًا بجرحه بعد اصابته بعدة طلقات نارية، في خلافات بين عائلتين، بجوار طاحونة الشيخ لبيب، بمركز قوص بمحافظة قنا.
تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء محاولة إنقاذه، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
وفي سياق آخر شهدت محافظة قنا السبت الماضي جريمة مشابهة، حيث لقي سائق مصرعه، بعد أمطره مجهولون بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام.
وكانت الاجهزة الامني باشراف اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، تلقت إخطارًا بمصرع كمال حفني، سائق، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء تواجده بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام، بعد قيام مجهولين باطلاق وابل من الرصاص.
وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.
حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جاري نقلهم إلى المستشفى بعد نقلهم بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين الى المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
تصادم سيارة وتروسيكل:
وفي سياق آخر أصيب سائق تروسيكل أمس الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرهما في شارع كورنيش النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.
وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد استقبال مستشفى نجع حمادي العام، رأفت محمود، 47 عامًا، من الهيشة بنجع حمادي، بجروح بالغة وفي حالة حرجة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بنجع حمادي.
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