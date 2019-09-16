وزير الشؤون الإسلامية يخصص خطبة الجمعة المقبلة عن الاعتداء الإرهابي

Advertisements

أعلن الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأنه تم تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الهجوم الإرهابي، الذي تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو.



وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي لموقع التدوينات "تويتر"، أن وزير الشؤون الإسلامية وجه خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة للحديث عن الاعتداء على معملي أرامكو في بقيق وخريص.



وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أعلن أول أمس السبت، أنه عند الساعة الرابعة من فجر السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.



وأدانت دول العالم والمنظمات الدولية الحادث الإرهابي، وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، عن اعتقاده بأن واشنطن ربما تعرف الفاعل المسؤول عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، وأنها جاهزة للرد إذا أمدَّتها المملكة العربية بتفاصيل الهجوم.



وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية.. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولًا".



كما تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء أمس الأحد، معمل شركة أرامكو السعودية في بقيق الذي تعرض لهجوم إرهابي نتج عنه حريق تمت السيطرة عليه.



وأعلن وزير الطاقة في وقت سابق، أن الهجوم الإرهابي أدى إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.



سيطرت الجهات السعودية، فجر السبت، على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو"، بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهم بطائرات دون طيار.



وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون"، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.



وبعد وقوع الهجوم تبنت جماعة الحوثيين في اليمن أمس السبت، الهجوم بواسطة طائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو للنفط في السعودية، ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، قوله إنّ المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا "عملية هجومية واسعة بـ10 طائرات مسيّرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في شرق السعودية".



إدانة عالمية للحادث الإرهابي

وأدان عدد كبير من دول العالم الحادث، وكانت وزارة الخارجية المصرية أمس، أدانت استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة.



وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته، تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.



