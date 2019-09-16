محافظ القليوبية: تحديث المخطط الإستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (صور)

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن من أهداف المخطط الاستراتيجي هو إحداث توازن بين التجمعات المشكلة للتنسيق العمراني لتوفير خدمات أفضل مع الارتقاء بالتجمعات الصغيرة في ظل التجمعات الرئيسية المتلاحمة معها، وزيادة استيعاب الزيادة السكانية داخل الحيز العمراني (الأراضي المضافة – الإحلال والتكثيف).





جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بنها والقرى التابعة في إطار المخطط الإستراتيجي لمركز بنها بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والدكتورة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني وعدد من القيادات التنفيذية من هيئة التخطيط العمراني وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة ورؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة بنها ومديري الإسكان والطرق والمشروعات والتخطيط العمراني والأزمات والمواقف ووحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام.





وأشار المحافظ إلي أنه لابد من تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة بنها حيث يهدف المشروع إلى تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى من خلال إعداد المخطط الإستراتيجي للمركز، وذلك بالمشاركة مع فريق العمل بالمشروع مع معالجة الفجوة التخطيطية بين مستوى المحافظة والمدن والقرى، كما تبنى المشروع منهجية مختصرة لحل المشكلات الملحة وتحقيق الأهداف المطلوبة من خلال عدة مراحل.





وعرض مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الاستراتيجي ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وللحفاظ على حق الأجيال القادمة في حياة كريمة.





كما عقد محافظ القليوبية، قبل عدة أيام اجتماع بالجنة المشكلة لتقييم الأراضي والعقارات التى تشغلها المدارس غير المستغلة بالمحافظة، بناءا علي توجيهات الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية بهذا الخصوص وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الكثافات الطلابية ووضع حلول ودراسة وتقنين المبانى المدرسية الموجودة، وتحديد المؤجر منها وما يدخل فى ملكية الدولة.





وذلك بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية واحمد سعد مدير عام الشئون القانونية ومحمد فوزى مدير المكتب الفني وممثلى من وزارة التنمية المحلية والمالية والتخطيط.





وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لديها 28 مدرسة مؤجرة من مواطنين منها 8 مدارس مغلقة وعدد 16 مدرسة تعمل وعدد 4 مدارس مؤجرة من هيئات حكومية، حيث تحرص المحافظة على عمل صيانة دورية لهذه المدارس حرصا على سلامة المنشأ لضمان سلامة أرواح الطلاب فى هذه المدارس.













وكلف اللجنة المشكلة بالتعاون والتكاتف لإنجاز المهمة المطوبة والتي تتمثل في تقييم الأراضي والعقارات التي تستغلها المدارس الغير مستغلة بنطاق المحافظة والتفاوض مع من يرغبون في توفيق أوضاعها من ملاكها.





وعلى جانب آخر تفقدت الدكتورة هالة حلمي السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مستشفي الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة وكان في استقبالهم النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفي وأيمن عباس أمين صندوق مؤسسة الجود والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفي.





وتعد مستشفي الناس أكبر مستشفي للأطفال علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولي التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 ب ١١٠ سرير كما تضم المستشفي 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.