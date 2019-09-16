رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونج يانج في رسالة بعثها في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث إطلاق للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع من جانب كوريا الشمالية، وهي الثانية من كيم لترامب في الشهر الماضي، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وقالت صحيفة "جنغانغ إيلبو" إن "كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، عن استعداده للقاءه في قمة أخرى".

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، على طلبات للتعليق.