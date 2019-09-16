تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 16ـ 9ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

أحذروا الشبورة المائية



حالة البحر وأرتفاع الامواج





القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية.



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 42

الرياض 25 40

المنامة 30 36

أبوظبي 30 40

الدوحة 27 40

الكويت 26 43

دمشق 14 32

بيروت 24 28

عمان 16 28

القدس 08 26

غزة 20 28

بغداد 24 41

مسقط 28 33

صنعاء 14 23

الخرطوم 26 38

طرابلس 20 28

تونس 20 29

الجزائر 21 31

الرباط 16 27

نواكشوط 24 33





معلومات هامة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية



الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



تعرف علي هيئة الأرصاد الجوية



تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدنى وتنقسم إلى محطات الارصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الادارى للهيئة بحدائق القبة، يشار إلى أن فى سنة 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين الموافق 16- 9-2019، علي محافظة الإسماعيلية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر.الصغرى العظمى