قبل ما تسافر.. تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم

سبب تأخيرات القطارات:



واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير



معدلات التأخيرات:



وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل الاتي:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:



منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة



ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.



من جانبه أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، امس قرار صرف اعتماد مالي عاجل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمحطة دمنهور للسكك الحديدية والتي تتسم بكثافات عالية من الركاب.



وتعد محطة دمنهور ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات في خط القاهرة الاسكندرية، والذي يبلغ طوله 208 كم ويشمل 19 برج رئيسي يتكون كل برج من عدد من الأنظمة ( نظم الإشارات - نظم الاتصالات - نظم القوي الكهربية - الاعمال المدنية) وعدد 14 برج ثانوي.



كما تقوم وزارة النقل حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات على عدد من الخطوط مثل خط القاهرة الاسكندرية، وخط بنها بور سعيد ووصلة الزقازيق أبو كبير بالاضافة الى خط بني سويف اسيوط واسيوط نجع حمادي ونجع حمادي الاقصر.



وجارٍ التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للتعاون الاستثماري فيما يخص كهربة اشارات الجيزة بني سويف وكذلك كهربة اشارات الاقصر اسوان، حيث أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث بتصميم يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين على بعض خطوط الهيئة.