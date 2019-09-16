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بيكهام يقاتل لضم الأسطورة للدوري الأمريكي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
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بيكهام يقاتل لضم الأسطورة للدوري الأمريكي
بيكهام
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علاء خليف
 
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يواصل الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد السابق محاولاته للتعاقد مع نجم نادي برشلونة الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي والذي يبدأ مشواره بالدوري الأمريكي في مارس 2020.


وأكدت تقارير صحيفة إنجليزية أن "بيكهام" يسعي بقوة لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ويتمسك بالتعاقد معه وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي بالفترة القادمة، خاصة وأنه يري أن "ليو" جزءًا هامًا من مشروعه الجديد مع النادي الأمريكي.


وأوضحت صحيفة "ذا صن الإنجليزية أن "بيكهام" اتخذ خطوة جديدة نحو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مما يهدد استقرار النادي الكتالوني، حيث يعتبر "ليو" أهم عناصر الفريق.


وكشفت الصحيفة الإنجليزية أنَ هناك اجتماعًا عقد مؤخرًا في العاصمة الإنجليزية "لندن" بين بول ماكدونو، مساعد بيكهام، ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للتفاوض حول الصفقة المرتقبة، والتي ستكون بمثابة قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية حال تمت بشكل رسمي.


الانجليزي ديفيد بيكهام يحاول استغلال البند الموجود في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة والذي يسمح للأخير بالرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل بشكل مجاني، وذلك للتعاقد مع "ليو" وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي الذي يستعد للمشاركة بالدوري الأمريكي في مارس 2020.
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