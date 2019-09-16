أبرزها جهل الشعوب.. معتز بالله عبدالفتاح: 3 أشياء تُستخدم في الحرب النفسية (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن تكلفة غزو دولة مثل العراق كانت 3 مليار دولار في أول عام فقط، ثم بدأت في الزيادة في الأعوام التالية، ومن هنا وبسبب التكلفة المرتفعة تفكر الاستخبارات في عدد من الدول في مسألة إسقاط الدول من الداخل بدلا من إنفاق هذا الكم الهائل من الأموال.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم عمل "عمليات نفسية"، من قبل الاستخبارات، عن طريق ثلاثة أشياء، أولها استغلال الأخطاء، لافتا أن الحاكم الذي لا يخطئ هو الحاكم الذي لا يفعل شيئا، كما يتم استغلال انتهازية النخب البديلة التي تطمح في المناصب ويتم تمويلها من الخارج بالمال السياسي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الشيء الثالث الذي يتم استخدامه في الحروب النفسية هو جهل الشعوب، وعندما يكون الشعب لا يثق في مؤسسات ولا أشخاص ولا أنفسهم، وبالتالي يغتربون وتضايقون ويتعرضون لميول انتحارية.
وشدد على أن غرق مصر سيكون له تكلفة كبيرة جدا ليس عليها فقط بل على المنطقة كلها، وفي نفس الوقت لا يريدون نهضتها لأنها يمكن أن تقود المنطقة كلها في نهضة كبيرة، وكما قال العالم المصري جمال حمدان، إن مصر مكتوب لها أن تطفو، لا أن تغرق ولا أن تعوم.
وأكد على أن نجاحات مصر في العلاقات الخارجية كانت أكثر من المتوقع خاصة بعد ثورة 30 يونيو والحرب التي شنتها جماعة الإخوان، بالإضافة لتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، والموقف الغير واضح من أوروبا.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم عمل "عمليات نفسية"، من قبل الاستخبارات، عن طريق ثلاثة أشياء، أولها استغلال الأخطاء، لافتا أن الحاكم الذي لا يخطئ هو الحاكم الذي لا يفعل شيئا، كما يتم استغلال انتهازية النخب البديلة التي تطمح في المناصب ويتم تمويلها من الخارج بالمال السياسي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الشيء الثالث الذي يتم استخدامه في الحروب النفسية هو جهل الشعوب، وعندما يكون الشعب لا يثق في مؤسسات ولا أشخاص ولا أنفسهم، وبالتالي يغتربون وتضايقون ويتعرضون لميول انتحارية.
وشدد على أن غرق مصر سيكون له تكلفة كبيرة جدا ليس عليها فقط بل على المنطقة كلها، وفي نفس الوقت لا يريدون نهضتها لأنها يمكن أن تقود المنطقة كلها في نهضة كبيرة، وكما قال العالم المصري جمال حمدان، إن مصر مكتوب لها أن تطفو، لا أن تغرق ولا أن تعوم.
وأكد على أن نجاحات مصر في العلاقات الخارجية كانت أكثر من المتوقع خاصة بعد ثورة 30 يونيو والحرب التي شنتها جماعة الإخوان، بالإضافة لتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، والموقف الغير واضح من أوروبا.
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