هويدا مصطفى: وسائل التواصل ليست إعلامًا موازيًا (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
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نعيم يوسف
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قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنها لا تؤيد إطلاق "الإعلام الموازي" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنها فردية جدًا، وتخضع للتحيز الفردي، ولا يوجد لها رسالة ولا ضوابط، ولا معايير.
وأضافت "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن الإعلام العام أحيانا يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض ذلك على أنه أخبار.
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك برامج تقنية كثيرا تزيد وعي المواطن، الأمر الذي يدعو لضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين، وأصبح هناك برامج متخصصة في كشف الصور ومقاطع الفيديو المزيفة، ويعيدها إلى الأساس الذي كانت عليه، لافتة إلى أنه حتى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أصبح يتيح أدوات للتأكد من الصور.
كان المؤتمر الوطني الثامن للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش قضية حروب الجيل الرابع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات من خلالها.
وكشفت الدكتورة هويدا مصطفى، في كلمة لها بالجلسة الثانية بالمؤتمر، والتي حملت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، أن حوالي 33% من مستخدمي الانترنت يتعرضون للأخبار الزائفة، مشددة على أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تتعرض لهذا الأمر، وأن هذه الأخبار ييتم توظيفها في تزييف الوعي وتدمير الدول من الداخل.
وكشفت "مصطفى"، أنه في مصر ينقصنا ما يعرف بـ"الثقافة الإعلامية"، مشددة على أننا تأخرنا كثيرا عن علم "التربية الإعلامية"، وهو علم موجود في الخارج.
وأضافت "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن الإعلام العام أحيانا يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض ذلك على أنه أخبار.
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك برامج تقنية كثيرا تزيد وعي المواطن، الأمر الذي يدعو لضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين، وأصبح هناك برامج متخصصة في كشف الصور ومقاطع الفيديو المزيفة، ويعيدها إلى الأساس الذي كانت عليه، لافتة إلى أنه حتى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أصبح يتيح أدوات للتأكد من الصور.
كان المؤتمر الوطني الثامن للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش قضية حروب الجيل الرابع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات من خلالها.
وكشفت الدكتورة هويدا مصطفى، في كلمة لها بالجلسة الثانية بالمؤتمر، والتي حملت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، أن حوالي 33% من مستخدمي الانترنت يتعرضون للأخبار الزائفة، مشددة على أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تتعرض لهذا الأمر، وأن هذه الأخبار ييتم توظيفها في تزييف الوعي وتدمير الدول من الداخل.
وكشفت "مصطفى"، أنه في مصر ينقصنا ما يعرف بـ"الثقافة الإعلامية"، مشددة على أننا تأخرنا كثيرا عن علم "التربية الإعلامية"، وهو علم موجود في الخارج.
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