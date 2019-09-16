نائب رئيس البنك الأهلي: برنامج الإصلاح الاقتصادي ناجح بشهادة المؤسسات الدولية (فيديو)

Advertisements



قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي تم بشهادة المؤسسات الدولية، متابعًا: "نحاول أن نجتهد بشكل كبير ونركز في المجال الصناعي ومجال التصدير والخدمات".



وكشف "أبو الفتوح"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، عن عوامل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، قائلًا إنه يوجد عوامل كثيرة أدت إلى ارتفاع قيمة الجنيه، موضحًا أن قصة نجاح المنظومة الاقتصادية التي تمت مع صندوق النقد الدولي أعطت قوة كبيرة لمصر، وشجعت المستثمرين الخارجيين أن يستثمروا بقوة في القطاع المصرفي المصري.



وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن تدفقات المستثمرين الأجانب، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخرج ضمن أسباب ارتفاع الجنيه، لافتًا إلى أنه أصبح هناك وفرة من العملات الأجنبية بسبب كل هذه الأسباب.



وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن محفظة القروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي 65 مليار جنيه، مستكملًا: "نستهدف الوصول بحجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه".



ولفت نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أن إجمالي ودائع عملاء البنك بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه، بمعدل نمو 17%.



وذكر نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك أضاف 2.5 مليون عميل جديد للقطاع المصرفي في العام الماضي.



وتابع، أنهم يستهدفون افتتاح أول دفعة فروع رقمية، تضم ماكينات صرف آلي وأخرى تفاعلية.



ومن الجدير بالذكر، أن مصر حصلت على إشادات دولية، من مؤسسات اقتصادية عالمية، بالبرنامج الاقتصادي الذي اتبعته خلال الفترة الماضية.



وكان قد أشاد صندوق النقدي الدولي، بالنجاحات الكبيرة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحًا أن أصبح نموذجًا يدرس.



ومن الجدير بالذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يساعد في خفض نسبة التضخم، وانخفاض نسب البطالة، وارتفاع نسبة النمو، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.



وتقوم الحكومة المصرية حاليًا، بعمل حزمة من الإجراءات، التي تصب في مصلحة المواطن، كما تسعى للتحول الرقمي، والذييسهل على المواطن ويساهم في تخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد والمال.

