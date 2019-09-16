"تحيا الحياة" تختتم عروضها على مسرح الجمهورية بحضور كامل العدد
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
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شيماء عطية
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اختتمت فرقة كومباني إنترفيس – سويسرا، عروض "تحيا الحياة" للمخرج اندري بيجنات، وذلك ضمن عروض الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مساء أمس الأحد على مسرح الجمهورية بحضور كامل العدد.
ملخص المسرحية: فرجة شاملة، تتفجر بالأغنية والرقصة والأداء والتمثيل وألعاب السيرك والموسيقى. يحكى هذا العرض تحول المجتمع من الريفي إلى الافتراضى. ويقدم تحول حياة الأسرة خلال القرن العشرين مع الهدف بالتذكرة بأننا نتاج صراع أسلافنا ونشوئهم وبالتالي يعيد مجددا الوعي بالتاريخ إلى منطقتنا. ليس العالم إلا طاقة تندفع للأمام لا يمكنها التراجع أو التوقف.
ومنذ عام 1990 تبتدع (سي إنترفيس) عروضا خاصة بها وتطورها؛ بدمجها بفنون متنوعة. وكما يفهم من اسم الفرقة INTERFACE فإنها لغة تربط بين عالمين متنافرين ليس عبر الرقص والمسرح والموسيقى فحسب، وإنما الثقافة والاقتصاد كذلك.
وتصاحب الدورة ٥ محاضرات عملية، وهي: محاضرة في المسرح الغنائي، ويقدمها كل من: سوزانا مارس، اريك ليتل، كاترينا جالكا، يوم 11سبتمبر على مسرح ايوارت، ومحاضرة "عن العلاقة بين الاسطورة والواقع" للمخرج اليوناني المُكرَّم ثيودوروس تيرزوبولوس، 12 سبتمبر ( في المجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية) من 10 إلى 12 ظهرًا، ومحاضرة عن التمثيل يقدمها كل من: فين شامبري- جوزي سيد- جوناثان والترز، يوم
12سبتمبر (ايوارت)، ومحاضرة للمخرج الأمريكي المكرم: لي بروير عن "علاقة الممثل بالمخرج" يوم 13 سبتمبر – المجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية، ومحاضرة للمكرمة الأوغندية جيسيكا قهوة (عن العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان) يوم 14 سبتمبر– المجلس القاعة الرئيسية.
12سبتمبر (ايوارت)، ومحاضرة للمخرج الأمريكي المكرم: لي بروير عن "علاقة الممثل بالمخرج" يوم 13 سبتمبر – المجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية، ومحاضرة للمكرمة الأوغندية جيسيكا قهوة (عن العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان) يوم 14 سبتمبر– المجلس القاعة الرئيسية.
الورش
إلى جانب ٧ ورش بدعم من: الهيئة العربية للمسرح، والمكتب الثقافى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة اليابان – مكتب القاهرة، والورش هي:
ورشة التعبير الشعرى للجسد، تاريخ الورشة: ابتداءمن 16سبتمبر وحتى 18 سبتمبر، للمدرب: سباستيان بروتيه ميشيل من فرنسا.
ورشة الدراماتورج: ابتداءمن 11 سبتمبر حتي 15 سبتمبر، للمدرب: بيتر ايكرسول من استراليا.
ورشة ذكريات الفضاء والجسد: ابتداءمن 11 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، للمدرب: تشيمي فيوكوموري من اليابان.
ورشة مشروع كومب للفنون، ابتداء من 16 سبتمبرحتى 19 سبتمبر، للمدرب جينجو إسماعيل من أوغندا.
ورشة إخراج المسرح الراقص، ابتداءمن 15 سبتمبرحتى 17 سبتمبر، للمدرب: دان سيفر من أمريكا.
ورشة إخراج المسرح الراقص، ابتداءمن 15 سبتمبرحتى 17 سبتمبر، للمدرب: دان سيفر.
ورشة اضاءة، ابتداءمن 16 سبتمبرحتى 18 سبتمبر، للمدرب: جاي رايان من أمريكا.
الدورة الـ٢٦
وتشهد الدورة ال٢٦، مشاركة (10) عروض أجنبية، و(8) عروض عربية، بالإضافة إلى (4) عروض أفريقية من (18) عرض يمثل(13) دولة أفريقية غير عربية، لتصاحب الندوة الفكرية التى ستُعقد حول المسرح الأفريقي.
أما العروض المصرية فقد طرحت إدارة المهرجان إستمارة للتقدم للمشاركة في للمهرجان، وتقدم (35) عرضًا، اختارت لجنة المشاهدة برئاسة الكاتب كرم النجار وعضوية كل من: د. سامية حبيب، د. محمد سمير الخطيب، والناقد باسم صادق، والمخرجة عبير على، عرضين للمشاركة فى المهرجان.
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