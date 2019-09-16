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أول رد فعل لهجوم أرامكو على أسعار النفط العالمية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
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أول رد فعل لهجوم أرامكو على أسعار النفط العالمية
بترول
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شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 15% عند فتح الأسواق، وذلك بعد الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط فى المملكة العربية السعودية، مما أثر على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.


حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.


وعلى ذلك أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى استخدام المخزون النفطي الاحتياطي عند الضرورة للمحافظة على استقرار السوق، مشددًا: "مستعدون للرد العسكري حال تأكد السعودية من الفاعل وتحت أي شروط".


يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، كانت قد أعلنت صباح أول أمس السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، منوهة أن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

 

وباشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.

 

 

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