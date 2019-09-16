عاجل.. ترامب يتوعد بالرد عسكريًا على المسئول عن هجوم أرامكو بالسعودية

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى استخدام المخزون النفطي الاحتياطي عند الضرورة للمحافظة على استقرار السوق.





وأكد ترامب، أنهم ينتظرون تفاصيل من السعودية حول المسؤول عن الهجوم على منشآت أرامكو للرد العسكري، معلقًا: "مستعدون للرد العسكري حال تأكد السعودية من الفاعل وتحت أي شروط".

وتابع: "الأخبار الكاذبة تقول بأنني مستعد لقاء إيران بدون شروط ولكن هذا غير صحيح".





وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت صباح السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، منوهة أن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.





وباشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.