أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 15-9-2019
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
لماذا تبني مصر القصور الرئاسية؟.. محمد الباز يُجيب (فيديو)
وأشار إلى أن رؤوساء مصر ما عدا محمد مرسي، يقدرون قيمة الثروة المعمارية التي يجب أن تكون موجودة في مصر، مؤكدًا أن هذه القصور عبارة عن كنوز يمتلكها المصريين، موضحًا أن محمد مرسي لا يوجد في عقليته مساحة للرقي والجمال والحضارة والذوق، لافتًا إلى أنه أمر باستبدال السجاد الأثري من قصر عابدين بسجاد من "النساجون"، متابعا: محمد مرسي صمم على تناول وجبة سمك "مقلي" في قصر الاتحادية، وصمم على قلي السمك داخل القصر، لافتًا إلى أن القصر لا يوجد به مطبخ أو طباخين.
"التعبئة والإحصاء": 99.3 مليون نسمة عدد سكان مصر في الداخل فقط
قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه وفقًا للساعة السكانية، يبلغ عدد سكان مصر 99.3 مليون نسمة داخل مصر فقط، أي أننا اقتربنا من 100 مليون مواطن داخل مصر فقط، موضحًا أن صافي الزيادة السكانية نحو مليون مواطن كل 6 أشهر.
وزير الأوقاف: الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني
وأكد وزير الأوقاف، أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الوطن إلا به، موضحًا أن مسألة بناء الدولة ليس كما تظن وتدعى الجماعات التي لا خبرة لها في إدارة الدولة ليست قضية هواية، وليست أمر سهل أو لينًا، وبناء الدول عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج لخبرات تراكمية كبيرة، وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة وتحافظ على أمنها واستقرارها، مع القدرة على قراءة الواقع العالمي، وفهم تحدياته، وفك شفراته وحل طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء تلك الخبرات المتراكمة.
هاني الناظر محذرًا من "مجموعة البرد": أعراضها الجانبية في منتهى الخطورة
حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من شراء مجموعة البرد لعلاج الإنفلونزا، قائلًا: "هذه العادة غير موجودة في الكرة الأرضية، إلا في مصر"
مقاول مصري يفجر مفاجأة.. ويفضح الهارب محمد علي (فيديو)
نشر الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليو الأحد، تسجيلًا لمواطن مصري يعمل كمقاول ويعمل مع الجيش المصري، ويرد على المقاول الأجير محمد علي.
"الأرصاد": فصل الخريف بدأ قبل ميعاد بـ10 أيام هذا العام (فيديو)
وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الامطار في فصل الخريف قد تصل إلى حد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالأمس، إيذانا بأن فصل الخريف في مصر بدأ قبل ميعاده على الأقل بـ10 أيام مثل العام الماضي.
عبدالمنعم سعيد: مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوه إلى أن مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية ثروات الدولة وليس إعطاء دعم لفترة وبعد ذلك لا تستطيع الدولة التكفل به، وبالتالي تضيع ثروات الدولة.
تنسيقية شباب الأحزاب: تركيا وقطر في مقدمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب
قال حازم عمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تركيا راعية للجماعات الإرهابية في المنطقة، موضحًا أن "أنقرة" رفضت المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كما رفضت التوقيع على بيان متعلق بآليات محاربة "داعش" الموقع في السعودية، تؤيد بقوة جبهة النصرة في سوريا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
لماذا تبني مصر القصور الرئاسية؟.. محمد الباز يُجيب (فيديو)
وأشار إلى أن رؤوساء مصر ما عدا محمد مرسي، يقدرون قيمة الثروة المعمارية التي يجب أن تكون موجودة في مصر، مؤكدًا أن هذه القصور عبارة عن كنوز يمتلكها المصريين، موضحًا أن محمد مرسي لا يوجد في عقليته مساحة للرقي والجمال والحضارة والذوق، لافتًا إلى أنه أمر باستبدال السجاد الأثري من قصر عابدين بسجاد من "النساجون"، متابعا: محمد مرسي صمم على تناول وجبة سمك "مقلي" في قصر الاتحادية، وصمم على قلي السمك داخل القصر، لافتًا إلى أن القصر لا يوجد به مطبخ أو طباخين.
"التعبئة والإحصاء": 99.3 مليون نسمة عدد سكان مصر في الداخل فقط
قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه وفقًا للساعة السكانية، يبلغ عدد سكان مصر 99.3 مليون نسمة داخل مصر فقط، أي أننا اقتربنا من 100 مليون مواطن داخل مصر فقط، موضحًا أن صافي الزيادة السكانية نحو مليون مواطن كل 6 أشهر.
وزير الأوقاف: الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني
وأكد وزير الأوقاف، أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الوطن إلا به، موضحًا أن مسألة بناء الدولة ليس كما تظن وتدعى الجماعات التي لا خبرة لها في إدارة الدولة ليست قضية هواية، وليست أمر سهل أو لينًا، وبناء الدول عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج لخبرات تراكمية كبيرة، وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة وتحافظ على أمنها واستقرارها، مع القدرة على قراءة الواقع العالمي، وفهم تحدياته، وفك شفراته وحل طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء تلك الخبرات المتراكمة.
هاني الناظر محذرًا من "مجموعة البرد": أعراضها الجانبية في منتهى الخطورة
حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من شراء مجموعة البرد لعلاج الإنفلونزا، قائلًا: "هذه العادة غير موجودة في الكرة الأرضية، إلا في مصر"
مقاول مصري يفجر مفاجأة.. ويفضح الهارب محمد علي (فيديو)
نشر الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليو الأحد، تسجيلًا لمواطن مصري يعمل كمقاول ويعمل مع الجيش المصري، ويرد على المقاول الأجير محمد علي.
"الأرصاد": فصل الخريف بدأ قبل ميعاد بـ10 أيام هذا العام (فيديو)
وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الامطار في فصل الخريف قد تصل إلى حد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالأمس، إيذانا بأن فصل الخريف في مصر بدأ قبل ميعاده على الأقل بـ10 أيام مثل العام الماضي.
عبدالمنعم سعيد: مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوه إلى أن مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية ثروات الدولة وليس إعطاء دعم لفترة وبعد ذلك لا تستطيع الدولة التكفل به، وبالتالي تضيع ثروات الدولة.
تنسيقية شباب الأحزاب: تركيا وقطر في مقدمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب
قال حازم عمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تركيا راعية للجماعات الإرهابية في المنطقة، موضحًا أن "أنقرة" رفضت المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كما رفضت التوقيع على بيان متعلق بآليات محاربة "داعش" الموقع في السعودية، تؤيد بقوة جبهة النصرة في سوريا.
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