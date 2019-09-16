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تركي آل الشيخ عن إنشاء معهد للموسيقى بالسعودية: كل ما سيسعد المواطن "سأنفذه"

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
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تركي آل الشيخ عن إنشاء معهد للموسيقى بالسعودية: كل ما سيسعد المواطن سأنفذه
تركي آل الشيخ
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هدى عبدالرازق
 
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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تفاصيل عمله على إنشاء معهد موسيقى بالتعاون مع رموز فنية في عالم العزف على الآلات الشرقية.

وقال "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن إنشاء معهد موسيقى في المملكة العربية السعودية أمر هام، وجاري حاليا العمل على وضع الصورة النهائية للمعهد مع عدد من الموسيقيين المصريين، متوقعا أن يكون انطلاق المعهد مع بداية العام الجديد، حتى يكون تم الوصول للصيغة الأمثل للمعهد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن المعهد يستهدف أكبر قدر من المواهب السعودية، معقبا: "هناك مواهب مدفونة"، وهناك مواهب سعودية كبيرة لم تتمرن أو تدرس، والسوق السعودي يحتاجها.

ورد "آل الشيخ"، على من ينتقد كثرة الحفلات الغنائية بمواسم السعودية، قائلا: "مش ذنبي إنك مش متابع كل ما يحدث بالمواسم السعودية"، مؤكدا أن نفاذ تذاكر الحفلات فور طرحها دليل نجاح، منوها بأن أي شىء سيسعد المواطن السعودي، والزائر والسائح سيعمل على تنفيذه.

ومن ناحيته داعب الإعلامي عمرو أديب، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلا: "أنا عايز أشارك في مسابقة العربية بورش كيان"، ليعقب "آل الشيخ"، "بس انت شكلك مع الفرقة التانية"، فرد "أديب": "لا أنا مع فرقتنا، فرقة ألميريا".

هذا وقد دشن المستشار تركي آل الشيخ مسابقة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقع نتيجة النادي الأسباني ألميريا.
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