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اسعار الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:19 ص
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اسعار الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019
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تراجعت اسعار الدولار اليوم  الاثنين 16-9-2019  في 9 بنوك ، حيث تراوح سعره في بعض البنوك الكبرى العاملة في مصر ما بين 16.37 جنيهًا للشراء، 16.47 جنيهًا للبيع .



اسعار الدولا اليوم الاحد الاثنين 16-9-2019 بالبنوك .


 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.37

16.47

اسعار الدولار في بنك مصر

16.37

16.47

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.37

16.47

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.37

16.47

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.46

16.47

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.35

16.45

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.42

16.52

اسعار الدولار في بنك عودة

16.37

16.47

توقعات متفائلة لسعر الدولار :


ماهي اسباب انخفاض اسعار الدولار


قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي"،  إن الدولار انخفض أمام الجنيه مؤخرًا، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ12%، وهذا يعني انخفاض التكاليف الانتاجية، مما سينعكس على أسعار كافة السلع بشكل ايجابي، لافتة إلى أن سعر الدولار يقدر الآن بـ16.35 جنيه.


وأضافت الخبيرة المصرفية"، أن انخفاض سعر الدولار يعني وفرته بصورة كبيرة، وهذا هام جدًا لجذب الاستثمار الاجنبي، خاصة أن أي مستثمر مهتم بتوفر العملة الأجنبية، وتحويل أرباحه لبلده بالدولار، مشيرة إلى أن معظم الأجانب قبل تعويم الدولار، لم يكن لديهم القدرة على تحويل عائد أرباحهم بالدولار، وهذا الامر غير موجود حاليًا.


وأوضحت سهر الدماطي"، أن الدولارات التي تدخل لمصر، أصبحت تغطي تقريبًا كافة احتياجات مصر من الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن انخفاض الدولار أو ارتفاع الفترة الحالية لا يجب أن يقلق المواطن، خاصة أن نظام العملة أصبح قويًا، والمشاكل الهيكلية تم القضاء عليها بصورة كبيرة، وهذا أدى لارتفاع معدل النمو، وهذا أمر جيد للغاية.


هذا وانخفض سعر الدولار في سبع بنوك، وتراوح سعره ما بين 16.53 للبيع و، 16.63 جنيهًا، وخلال الـ8 شهور الماضية انخفض الدولار أمام الجنيه بقيمة تقدر بـ140 قرشًا، وسط توقعات بمواصلة انخفاض الدولار أمام الجنيه الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل لـ16.50 في أعلى التقديرات.


خسائر الدولار الفترة الماضية:


 وبلغت خسائر الدولار على مدار تعاملات الاسبوعين الماضيين بالبنك المركزي  13 قرشًا، موصلًا تراجعاتة التى بدأت منذ عام 2019، بسب تحسن الأداء الاقتصادي للدولة.

 

وخسر الدولار نحو 6 قروش في الأسبوع الأول من سبمتبر، ثم عاد ليخسر 5 قروش في الاسبوع الثاني من نفس الشهر الذي انتهي تعاملات يوم الخميس الماضي؛ ليحقق مستويات 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع.

 


ارتفاع الأحتياطي النقدي في مصر


سجل الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفاع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.


ويذكر أن سعر الدولار خسر منذ بداية تعاملات العام الجاري أمام الجنيه ا نحو 1.48 قرشًا ، هو ما يجعلنا نطرح تساؤلا حول أسباب ارتفع سعر الجنية المصري امام الدولار والتوقعات الفترة القادمة لسعر الدولار.


الدولار يتحرك حاليا وفقا لآليات العرض والطلب و التوقعات بعد قرار المركزي بتحري سعر الصرف في نوفمبر 2019، وهو ما جعلة يتأثر بتصريحات الفيدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يخفض معدل أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس نهاية هذا العام، مما أدى لتراجع مؤشر الدولار الذي يقاس أداء العملة الأجنبية أمام سلة من العملات الاجنبية بنسبة 0.1%، وضعف الدولار أدى لارتفاع العديد من العملات.

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