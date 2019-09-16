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اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات
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 يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات


وسجلت اسعارالذهب"عيار 18"، 133.16 درهم ،والذهب "عيار21"، 155.35درهم ،وسعر"عيار 24" 177.54درهم .

وسجل "الذهب"، عيار 12"، 88.56 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

47.87$

175.84

 اسعار الذهب عيار 24

43.89$

161.19

سعر الذهب عيار 22

41.89$

153.87

اسعار الذهب عيار 21

35.91$

131.88

اسعار الذهب عيار 18

27.93$

102.58

سعر الذهب عيار 14

23.94$

87.92

سعر الذهب عيار 12

1.489$

5.469

اسعار أوقية الذهب

335.13$

1.231

اسعار جنيه الذهب

47.875$

175.843

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

102.41

131.67

153.62

160.62

165.56

13 سبتمبر

103.28

133.60

155.86

163.38

161.54

10 سبتمبر

103.21

134.49

156.91

164.60

162.38

9 سبتمبر

107.14

137.75

160.71

168.21

163.04

8 سبتمبر

106.37

136.76

159.55

167.21

163.04

7 سبتمبر

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

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