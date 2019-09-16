يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات





وسجلت اسعارالذهب"عيار 18"، 133.16 درهم ،والذهب "عيار21"، 155.35درهم ،وسعر"عيار 24" 177.54درهم .

وسجل "الذهب"، عيار 12"، 88.56 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الإمارات

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 47.87$ 175.84 اسعار الذهب عيار 24 43.89$ 161.19 سعر الذهب عيار 22 41.89$ 153.87 اسعار الذهب عيار 21 35.91$ 131.88 اسعار الذهب عيار 18 27.93$ 102.58 سعر الذهب عيار 14 23.94$ 87.92 سعر الذهب عيار 12 1.489$ 5.469 اسعار أوقية الذهب 335.13$ 1.231 اسعار جنيه الذهب 47.875$ 175.843 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 102.41 131.67 153.62 160.62 165.56 13 سبتمبر 103.28 133.60 155.86 163.38 161.54 10 سبتمبر 103.21 134.49 156.91 164.60 162.38 9 سبتمبر 107.14 137.75 160.71 168.21 163.04 8 سبتمبر 106.37 136.76 159.55 167.21 163.04 7 سبتمبر