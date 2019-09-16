



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 47.87$ 179.58 اسعار الذهب عيار 24 43.89$ 164.62 سعر الذهب عيار 22 41.89$ 157.14 اسعار الذهب عيار 21 35.91$ 134.69 اسعار الذهب عيار 18 27.93$ 104.76 سعر الذهب عيار 14 23.94$ 89.79 سعر الذهب عيار 12 1.489$ 5.585 اسعار أوقية الذهب 335.13$ 1.257 اسعار جنيه الذهب 47.875$ 179.585 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية

عيار12 عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 89.02 103.86 135.45 158.03 179.38 13 سبتمبر 89.06 103.91 135.23 157.77 180.91 12 سبتمبر 89.66 104.60 135.76 158.39 180.60 11 سبتمبر 91.83 107.14 136.36 159.08 181.81 8 سبتمبر 91.17 106.37 136.76 159.08 181.81 7 سبتمبر