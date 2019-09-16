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اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
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اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال  ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال  .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.87$

179.58

 اسعار الذهب عيار 24

43.89$

164.62

سعر الذهب عيار 22

41.89$

157.14

اسعار الذهب عيار 21

35.91$

134.69

اسعار الذهب عيار 18

27.93$

104.76

سعر الذهب عيار 14

23.94$

89.79

سعر الذهب عيار 12

1.489$

5.585

اسعار أوقية الذهب

335.13$

1.257

اسعار جنيه الذهب

47.875$

179.585

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار12

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

89.02

103.86

135.45

158.03

179.38

13 سبتمبر

89.06

103.91

135.23

157.77

180.91

12 سبتمبر

89.66

104.60

135.76

158.39

180.60

11 سبتمبر

91.83

107.14

136.36

159.08

181.81

8 سبتمبر

91.17

106.37

136.76

159.08

181.81

7 سبتمبر

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودية.
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