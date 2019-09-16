اسعار الذهب الاثنين 16-9-2019 في مصر

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 ، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 47.87$ 780.57 اسعار الذهب عيار 24 43.89$ 715.53 سعر الذهب عيار 22 41.89$ 683.02 اسعار الذهب عيار 21 35.91$ 585.44 اسعار الذهب عيار 18 27.93$ 455.34 سعر الذهب عيار 14 23.94$ 390.29 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 24.276 اسعار أوقية الذهب 339.32$ 5.464 اسعار جنيه الذهب 48.473$ 780.572 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 395.54 593.32 692.21 791.08 11 سبتمبر 393.13 589.70 687.99 786.26 10 سبتمبر 396.78 595.18 694.39 793.57 9 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 8 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 7 سبتمبر







وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية