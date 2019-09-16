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اسعار الذهب الاثنين 16-9-2019 في مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب الاثنين 16-9-2019 في مصر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019  ، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

 المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019  في مصر

 

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه  ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019  في مصر بالجنيه والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

47.87$

780.57

 اسعار الذهب عيار 24

43.89$

715.53

سعر الذهب عيار 22

41.89$

683.02

اسعار الذهب عيار 21

35.91$

585.44

اسعار الذهب عيار 18

27.93$

455.34

سعر الذهب عيار 14

23.94$

390.29

سعر الذهب عيار 12

1.508$

24.276

اسعار أوقية الذهب

339.32$

5.464

اسعار جنيه الذهب

48.473$

780.572

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

395.54

593.32

692.21

791.08

11 سبتمبر

393.13

589.70

687.99

786.26

10 سبتمبر

396.78

595.18

694.39

793.57

9 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

8 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

7 سبتمبر



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

682

عيار 21

714

عيار 18

779

عيار 24

455

عيار 14
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