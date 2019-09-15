بعد 5 سنوات من المحاولة الأولى.. مانشستر يونايتد يجدد آماله في خطف نجم الريال

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"كنت قريب من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد، جلست على طاولة المفاوضات مع ديفيد مويس مدربهم السابق في أنتقالات 2013، كنت على وشك التوقيع للشياطين الحمر"، بهذه الكلمات تحدث نجم وسط ريال مدريد، ومنتخب ألمانيا توني كروس عن مفاوضاته مع مانشستر يونايتد من قبل، ولكن يبدو بأن الشياطين الحمر لازالو على العهد، ويرغبون في ضم الألماني إلى صفوف فريقهم في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



صحيفة، سبورت بيلد، الألمانية، قالت أن مانشستر يونايتد يجهز عرض رسمي بقيمة 70 مليون يورو للحصول على خدمات الألماني توني كروس من ريال مدريد في ميركاتو يناير المقبل، ولكن العقبة الوحيدة التي قد تواجه مانشستر يونايتد في ضم اللاعب، هي رغبة ريال مدريد في الحصول على بول بوجبا، وهو الأمر الذي يجعل الملكي يستغل هذه الفرصة ويطالب إدارة اليونايتد بصفقة مقايضة بين بول بوجبا وتوني كروس، مع دفع ريال مدريد لمبالغ مالية لصالح مان يونايتد.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى كون مانشستر يونايتد لن يوافق على التنازل عن خدمات بول بوجبا في الصيف المقبل، وسوف يستمر النادي في التمسك بنجم خط وسط فريقه، حتى ولو كلفه الأمر فشل صفقة إنتقال توني كروس إلى صفوف الفريق



ويذكر أن الألماني، توني كروس، قد وقع على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد قبل بداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع بأن يكون لاعب بايرن ميونيخ السابق يخطط لإعتزال كرة القدم في النادي الملكي، وربما لن يوافق على الذهاب إلى مسرح الأحلام.