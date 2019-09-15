رئيس الشباب يستفز جمهور النصر السعودي عبر سناب شات

أصدر خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، تصريحات نارية ضد جماهير نادي النصر؛ على خلفية الأزمة التي جمعتهم خلال مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمك بن سلمان للمحترفين.وقام البلطان؛ بشن هجومًا عنيفًا على جماهير النصر، بسبب رمي الأخير قوارير المياه عليه، بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.ونفى البلطان من خلال فيديو نشره عبر "سناب شات نادي الشباب"، أن يكون استفز جماهير النصر، قبل رميه بـ"قوارير المياه".وأوضح رئيس الشباب، أنه لم يخالف الأنظمة، بذهابه إلى غرف ملابس فريقه بعد نهاية المباراة، كما أنه المخرج الذي خرج منه، هو الوحيد المسموح به في ملعب الملك فهد الدولي.واستفز البلطان، جماهير النصر، بقوله: "تصرفاتهم ضد ليس مستغربة، فهم سبق لهم أن رفعوا الحذاء في وجه إداراتهم ولاعبيهم، كما رموا القوارير على باص فريقهم".وشدد خالد البلطان، على أن آخر شيء يهمه، هو أن يرضي جمهور نادي النصر أو أي فريق آخر، فكل ما يهمه هو رضاء مشجعي الشباب عنه.ويستعد النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ لمواجهة السد القطري على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة؛ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.وأعلن فيتوريا؛ اليوم الأحد، رسميا استبعاد يحيى الشهري، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، منن قائمة الفريق لمواجهة السد القطري.ويستعد النصر لمواجهة السد، مساء غد، على ملعب جاسم بن حمد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.وقرر المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، استبعاد الشهري من مباراة السد، لعدم جاهزيته الفنية.ويعاني يحيى الشهري من إصابة في الكتف، خضع على إثرها لعملية جراحية في مايو الماضي، ثم أجرى اللاعب برنامجًا تأهيليًا بدبي على مدار شهرين.الجدير بالذكر أن نادي النصر، حسم مواجهة الذهاب أمام السد القطري لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وانضم يحيى الشهري، إلى النصر السعودي، قادما من نادي الاتفاق؛ مقابل 48 مليون ريال سعودي في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية.