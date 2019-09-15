إجلاء سكان قريتين مع احتدام حرائق الغابات فى جزيرة يونانية

أجبر حريق ضخم شب فى غابات جزيرة زاكينثوس اليونانية، وأججته الرياح الشديدة السلطات على إجلاء السكان من قريتين يوم الأحد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ومن غير المتوقع أن تسكن الرياح قبل يوم الثلاثاء.





وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء وفقاً لـ"رويترز": "قمنا بإجلاء نحو 300 ساكن وسائح من قريتى كيرى وأجالاس كإجراء وقائي، "الحريق شب قرب المنازل".





وتقع جزيرة زاكينثوس على بعد نحو 300 كيلومتر غربى أثينا، وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء الحريق تدعمهم 28 عربة إطفاء. وشاركت طائرتان هليكوبتر وأربع طائرات لضخ المياه فى تلك العملية فى وقت سابق يوم الأحد.





واشتعل حريق غابات آخر فى منطقة لوتراكى الواقعة على بعد 80 كيلومترا من أثينا وقالت هيئة الإطفاء إنه تم استدعاؤها لإخماد أكثر من 70 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



