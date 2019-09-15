إجلاء سكان قريتين مع احتدام حرائق الغابات فى جزيرة يونانية
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أجبر حريق ضخم شب فى غابات جزيرة زاكينثوس اليونانية، وأججته الرياح الشديدة السلطات على إجلاء السكان من قريتين يوم الأحد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ومن غير المتوقع أن تسكن الرياح قبل يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء وفقاً لـ"رويترز": "قمنا بإجلاء نحو 300 ساكن وسائح من قريتى كيرى وأجالاس كإجراء وقائي، "الحريق شب قرب المنازل".
وتقع جزيرة زاكينثوس على بعد نحو 300 كيلومتر غربى أثينا، وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء الحريق تدعمهم 28 عربة إطفاء. وشاركت طائرتان هليكوبتر وأربع طائرات لضخ المياه فى تلك العملية فى وقت سابق يوم الأحد.
واشتعل حريق غابات آخر فى منطقة لوتراكى الواقعة على بعد 80 كيلومترا من أثينا وقالت هيئة الإطفاء إنه تم استدعاؤها لإخماد أكثر من 70 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتعد حرائق الغابات من بين أقسى الكوراث الطبيعية التي تحدث في أجزاء من العالم، وينتج عنها خسائر فادحة، إذ تنشأ -عادة- من تلقاء نفسها، وتستحيل السيطرة عليها؛ لأنها تحدث في مناطق النباتات سريعة الاشتعال، ما يضمن تعرض فرق الإنقاذ لخطر داهم حال اقترابهم من تلك المناطق.
عادة ما تشب حرائق الغابات أو الأعاصير النارية -كما يطلق عليها-، من شرارات البرق التي تصاحب العواصف الرعدية، أو احتكاكات الأحجار المتدجرحة التي تطلق شررا صغيرا، لكنه يكون كافيا لإشعال مساحات شاسعة من الغابات، وهذه الأسباب الطبيعية لحرائق الغابات، أما الأسباب البشرية لنشوب مثل هذه الحرائق.
وتتركز في بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، مثل رمي الثقاب المشتعل على الأرض، أو أسلاك الكهرباء العارية، والسجائر الملقاة أرضا، حيث شهد العالم عددا من حرائق الغابات الكارثية التي تسببت بخسائر فادحة.
وتتركز في بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، مثل رمي الثقاب المشتعل على الأرض، أو أسلاك الكهرباء العارية، والسجائر الملقاة أرضا، حيث شهد العالم عددا من حرائق الغابات الكارثية التي تسببت بخسائر فادحة.
Advertisements
- عاجل.. حريق هائل بغابات في جزيرة كورسيكا الفرنسية
- أستراليا ونيوزيلندا يساعدون كاليفورنيا في إطفاء حرائقها
- حريق هائل في جزيرة إيفيا اليونانية
- موجة شديدة الحرارة وحرائق غابات تهدد بلدات أسترالية
- حريق هائل بالقرب من مصنع للأسلحة في اليونان
- حريق هائل قرب العاصمة اليونانية أثينا
- السيطرة علي حريق هائل في جبل أثينا دون وقوع إصابات
- إجلاء السياح في تركيا بسبب حرائق الغابات
- اندلاع حرائق هائلة بغابات جزيرة إيفيا في اليونان
- السيطرة علي حرائق الغابات في جزيرة إيفيا باليونان
المزيد عن: غابات حراشق جزيرة زاكينثوس اليونانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر