سامية حسين تكشف حصيلة ضرائب حفلات الساحل الشمالي (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
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داليا الحسين
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قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم فتح منفذ في الشيخ زايد لتقديم خدمة الطعن على الإقرارات الضريبة للممولين، موضحة أنه مقر جديد تم نقل فيه معظم الإدارات الخاصة بالمصلحة؛ بمعنى أنه جهة إشرافية على باقي المحافظات.
وأوضحت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الذين لديهم وحدات عقارية في السواحل "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس ومرسى المطروح ومعترضين على الضريبة العقارية، يمكنهم سداد الضريية في الخزانة العامة بعنوان "15 شارع منصور" أو مبنى الضرائب العقارية في الشيخ زايد بالإضافة إلى تقديم الطعن في نفس المنفذ.
وفي حالة اعتراض الممول على قيمة الضريبة بعد الطعن قالت "حسين": "لجان الطعن مشكلة من أفراد، ورئيسها خارج الضريبة العقارية.. والمعترض على القيمة الضريبة من الممولين بعد عملية الطعن يمكن اللجوء للقضاء الإداري ولكن قرار لجنة الطعن بالنسبة لمصلحة الضرائب نهائي".
وتابعت ئيس مصلحة الضرائب العقارية: "مكتبي مفتوح لاي مواطن في اي وقت عنده مشكلة".
وكشف أنه تم تحصيل ما يقارب الـ 800 مليون جنيه، من قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن 2019 حتى الآن، متابعة: " نستهدف تحصيل 6.7 مليار جنيه كقيمة إجمالية للضرائب العقارية خلال العام الجاري"، داعية الممولين بتسديد قيمة الضريبة قبل نهاية العام.
ونوهت إلى أن ما يقرب من 15 مليون وحدة متواجدة بالقرى والنجوع والمناطق الشعبية تعتبر معفاة من الضرائب العقارية، كون قيمتها لا تتعدى 2 مليون جنيه، مطالبة ملاك هذه الوحدات بتقديم مطالب إعفاء إلى المصلحة.
وأكملت: "رصدنا قصور وفيلات بالقرى، وهيدفعوا الضريبة العقارية لأن قيمتها تتعدى 2 مليون جنيه".
ولفتت إلى أنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وكافة انحاء الجمهورية، موضحة:" حصلنا ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، و3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسقيار ياني، و2 مليون جنيه لحفلة عمرو دياب، و490 ألف جنيه عن حفلة محمد رمضان".
وأوضحت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الذين لديهم وحدات عقارية في السواحل "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس ومرسى المطروح ومعترضين على الضريبة العقارية، يمكنهم سداد الضريية في الخزانة العامة بعنوان "15 شارع منصور" أو مبنى الضرائب العقارية في الشيخ زايد بالإضافة إلى تقديم الطعن في نفس المنفذ.
وفي حالة اعتراض الممول على قيمة الضريبة بعد الطعن قالت "حسين": "لجان الطعن مشكلة من أفراد، ورئيسها خارج الضريبة العقارية.. والمعترض على القيمة الضريبة من الممولين بعد عملية الطعن يمكن اللجوء للقضاء الإداري ولكن قرار لجنة الطعن بالنسبة لمصلحة الضرائب نهائي".
وتابعت ئيس مصلحة الضرائب العقارية: "مكتبي مفتوح لاي مواطن في اي وقت عنده مشكلة".
وكشف أنه تم تحصيل ما يقارب الـ 800 مليون جنيه، من قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن 2019 حتى الآن، متابعة: " نستهدف تحصيل 6.7 مليار جنيه كقيمة إجمالية للضرائب العقارية خلال العام الجاري"، داعية الممولين بتسديد قيمة الضريبة قبل نهاية العام.
ونوهت إلى أن ما يقرب من 15 مليون وحدة متواجدة بالقرى والنجوع والمناطق الشعبية تعتبر معفاة من الضرائب العقارية، كون قيمتها لا تتعدى 2 مليون جنيه، مطالبة ملاك هذه الوحدات بتقديم مطالب إعفاء إلى المصلحة.
وأكملت: "رصدنا قصور وفيلات بالقرى، وهيدفعوا الضريبة العقارية لأن قيمتها تتعدى 2 مليون جنيه".
ولفتت إلى أنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وكافة انحاء الجمهورية، موضحة:" حصلنا ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، و3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسقيار ياني، و2 مليون جنيه لحفلة عمرو دياب، و490 ألف جنيه عن حفلة محمد رمضان".
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