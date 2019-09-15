خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان"تعرف عليها"





بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، بدء التسجيل لحجز قطعة أرض بـ 9 مدن جديدة يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .





وترصد "الفجر"، خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان وشروط التقديم .









تعرف علي خطوات الحجز الإلكتروني .





١ـ الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com

٢ـ يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

٣ـ يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

٥ـ ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

٧ـ يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

٨ـ عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

٩ـ في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

١٠ ـ يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

١١ـ بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

١٣ـ ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

١٤ـ ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

١٥ـ ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

١٦ـ الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.









تعرف علي شروط التقديم لأراضي الإسكان





1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

4- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.



