خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان"تعرف عليها"
بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، بدء التسجيل لحجز قطعة أرض بـ 9 مدن جديدة يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .
وترصد"الفجر"، خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان وشروط التقديم .
تعرف علي خطوات الحجز الإلكتروني .
١ـ الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com
٢ـ يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.
٣ـ يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.
٥ـ ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.
٧ـ يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.
٨ـ عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.
٩ـ في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.
١٠ ـ يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.
١١ـ بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.
١٣ـ ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.
١٤ـ ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.
١٥ـ ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.
١٦ـ الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.
تعرف علي شروط التقديم لأراضي الإسكان
1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.
2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.
3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)
4- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.
تعرف علي عدد قطع الأراضي عدد قطع الأراضي المتميزة هي 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة 100 قطعة أرض بمدينة بدر 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان 150 قطعة أرض بمدينة السادات 100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة 40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة 100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط 100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا عددقطع الأراضي الأكثر تميزًاهي 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة 68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر 115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة 14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة 104 قطع بمدينة المنيا الجديدة 23 قطعة أرض بمدينة بدر 170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان 20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة
تعرف علي عدد قطع الأراضي
عدد قطع الأراضي المتميزة هي
50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة
100 قطعة أرض بمدينة بدر
528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان
150 قطعة أرض بمدينة السادات
100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة
100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة
40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة
100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط
100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا
عددقطع الأراضي الأكثر تميزًاهي
300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة
68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر
115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة
14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة
104 قطع بمدينة المنيا الجديدة
23 قطعة أرض بمدينة بدر
170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان
20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة
- وزير الإسكان يُعلن موعد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا وخطوات الحجز
- بدء تسجيل البيانات بالموقع الإليكترونى لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
- اليوم.. بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة (تعرف على التفاصيل)
- تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
- بعد طرح أول 2048 وحدة.. كيف تحجز شقتك في العاصمة الإدارية الجديدة؟
- مدبولي: 10 مليون زيارة لموقع حجز وحدات العاصمة الإدارية حتى الآن
- مد فترة تسجيل البيانات وتحويل مقدمات حجز "العاصمة الإدارية" الجديدة حتى الخميس المقبل
- "الإسكان": الحجز الإلكترونى لمشروع "JANNA" مستمر إلى 4 نوفمبر
- "الإسكان" تحدد آخر موعد للتقديم وتحويل المقدمات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"
- وزير الإسكان: 556 مواطناً سجلوا بياناتهم إلكترونياً فى اليوم الأول بمشروع "JANNA"