ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان"تعرف عليها"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:16 م
Advertisements
خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكانتعرف عليها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، بدء التسجيل لحجز قطعة أرض بـ 9 مدن جديدة يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .


وترصد"الفجر"، خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان وشروط التقديم .



تعرف علي خطوات الحجز الإلكتروني .


١ـ الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com

٢ـ  يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

٣ـ  يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

٥ـ  ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

٧ـ  يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

٨ـ عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

٩ـ  في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

١٠ ـ يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

١١ـ بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

١٣ـ ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

١٤ـ ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

١٥ـ  ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

١٦ـ  الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.



تعرف علي شروط التقديم لأراضي الإسكان

 


1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

4- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.


تعرف علي عدد قطع الأراضي


عدد قطع الأراضي المتميزة هي 


50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة

100 قطعة أرض بمدينة بدر

528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان

150 قطعة أرض بمدينة السادات

100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة

100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة

40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة

100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط

100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا


عددقطع الأراضي الأكثر تميزًاهي 


300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة

68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر

115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة

14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة

104 قطع بمدينة المنيا الجديدة

23 قطعة أرض بمدينة بدر

170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان

20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئه المجتمعات العمرانية مدينة بدر مدنيه العاشر من رمضان مدنيه السادات مدنيه اكتوبر الحجز الاكتروني لاراضي الاسكان اراضي الاسكان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
0
x
17:50
6
الإتفاق
الفيصلي
3
x
19:10
2
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
2
x
21:00
0
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
2
x
17:30
2
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
2
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
4
x
18:00
2
ساسولو
هيلاس فيرونا
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
3
فرايبورج
بادربورن
1
x
18:00
5
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر