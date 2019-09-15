لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت في الصورة وهى ترتدى فستان باللون الأخضر، مكشوف الصدر، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت ميك أب يتلائم مع إطلالتها الرائعة.

ألبوم لطيفة





اختارت النجمة التونسية لطيفة أغنية "ملكة بيك"، عنوانا لألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه في الأسواق الأيام المقبلة، الألبوم يتضمن عددا كبيرا من الأغنيات المصرية، التي تم مكساجها بالكامل في أحد أهم استوديوهات الصوت بالعالم، وهو استوديو "مترو بوليس" في لندن، تتعاون في الالبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

حفل لطيفة فى الإسكندرية





كانت "لطيفة" قد أحيت أمس حفلا غنائيا كبيرا فى الإسكندرية، وقدمت خلال الحفل عددا كبير امن أغانيها المميزة، يشار إلى أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، وألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.

رسالة لطيفة لسيمون أسمر





نشرت لطيفة مؤخرا فيديو لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت في الفيديو وهى برفقة المخرج الراحل سيمون أسمر، وذلك من برنامج "ديو المشاهير"، وعلقت على الفيديو قائلة:" وداعا يا أستاذ الأساتذة سأفتقدك يامن أمنت بي وشجعتنى وساندتى وميزتنى، سيمون الأسمر لم ولن يوجد مثلك فى هذا الوسط الفنى، انت مدرسة الصدق والتفانى والذكاء والعطاء، أعزى نفسي واعزى عائلتك وكل من عرفك عن قرب وعرفك، كم سأفتقدك، غيابك أحزننى ياأستاذ، سأظل أحبك طالما حييت".

وصرحت الفنانة لطيفة، في برنامج The Insider المذاع عبر قناة دبي: إنها تعرضت لتجسس منذ 20 عامًا ومن فنانة ما ولم تكشف عن اسمها، ومازالت هذه الفنانة مستمرة حتى الآن فى التجسس عليها ووصل بها الأمر إلى أدق التفاصيل الحياتية.

واستبعدت لطيفة فلة الجزائرية من لقب المطربة الجاسوسة وأكدت أنها ليست المقصودة، وقالت إنها لن تعلن اسمها الآن ولكنها صارت تعرف نفسها وتعرف أن ما تقوم به مكشوف للجميع، ولوحت لطيفة بالكشف عن تسجيلات تفضح محاولاتها للتجسس حيث قالت :" نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات".

وعلقت لطيفة على الأزمة التى حدثت بين أحلام و أصالة حيث قالت أنها تعرف الأولى بشكل جيد ومتأكدة أنها "حقانية" ومش ممكن تقول حاجة إلا وهي حاساها ووجعاها جدا، وأنا بعرفها أكثر من معرفتي بأصالة وأعتقد أن اللي بينهم يفضل بينهم ولن أتدخل وان شاء الله يزول الخلاف.

حياتها الشخصية





ولدت في تونس وتلقت تعليمها في مدرسة الأخوة، ثم تابعت دراستها في القاهرة، حصلت على البكالوريوس من أكاديمية الفنون لىمعهد العالي للموسيقى العربية.

لمحات من حياتها الفنية





في عام 1978 شاركت فى برنامج "نادي المواهب" بتونس،تقابلت مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وابدى اعجابه الشديد بها،كانت من أوائل الفنانين الذين صوروا أغانيتم على طريقة الفيديو كليب،شاركت فى تجربة سينمائية واحدة بفيلم "سكوت ح نصور" في عام 2001 مع المخرج يوسف شاهين، قدمت أغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية وحقق الألبوم نجاحات كبيرة بأوروبا والعالم، حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون بعام 1994، وقد انتجت لها العديد من الشركات منها لارين، لاتيسول، روتانا، فنون الجزيرة، عالم الفن.