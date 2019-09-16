لو عندك فيلا بـ5 مليون ممكن متدفعش ضريبة عقارية في هذه الحالة (فيديو)

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قالت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية عن مالك العقار في حالة تقديم أوراق تفيد بعدم قدرته على دفعها، معلقة: "لو عندك فيلا بـ 5 مليون بس معندكش دخل ممكن تاخد إعفاء".



وأوضحت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد أن صاحب العقار عليه تقديم ما يفيد صدق حديثه، ولجنة تقوم على ببحث الحالة في سرية تامة، وتعرض نتائجها على وزير المالية محمد معيط"، مشيرة إلى أن الوزير لم يرفض أى حالة في هذا الإطار حتى الآن.



وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إلى أن 90% من المواطنين قاموا بسداد الضريبة العقارية العام الماضي، لافتة إلى أن الضريبة تسدد من قبل المالك والمستغل والمنتفع بالشقة، ويستثنى المستأجر.



وأكدت أن 13 ديسمبر هو آخر موعد لتسديد الضريبة العقارية المستحقة عن العام الحالي، وإلا سيتعرض صاحب العقار إلى الغرامة.



وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، عن حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات وهي كالأتي:



هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021 بمعنى أنه من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه".



وأشارت إلى أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، منوهة إلى أن ما يقرب من 30 مليون وحدة في مصر، مسجل منها فقط 5% لدى مصلحة الضرائب العقارية.



وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية: "لدينا أكثر من 30 مليون وحدة مسجلة في مصلحة الضرائب العقارية، ما بين سكنية وغير سكنية مثل الشركات والفنادق والمصانع، ومسجل منها فقط في سجلاتنا 5%".



وأردفت قائلة: يتم تحصيل الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها سواء تم سكنها أم لا، مشيرة إلى أن مالك الوحدة السكنية هو المُكلف بدفع الضريبة العقارية وليس المستأجر.



