في عيد ميلادها الـ 59.. منحة زيتون: "شخصية أم فرحات وش السعد عليا"



أولا في مجال الدراما

شاركت " زيتون" في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها كناريا وعفاريت السيالة والمصراوية والجزئين الأول والثاني والرحايا وقانون اللمراغي وفارس بلا جواد والرحايا والهروب من الغرب وملفات سرية ونص انا نص هو وقانون المراغي ودوران شبرا وفرح ليلى.



ثانيا في مجال السينما

عن مشاركتها في بطولة عدد من الأفلام منها جاءنا البيان التالي وسكوت هنصور وومواطن ومخبر وحرامي والرجل الأبيض المتوسط وبحب السيما وجنة الشياطين والجسر وبالألوان الطبيعية.



ووصفت "منحة" فيلم همام في امستردام" بوش السعد" قائلًة: "لان الناس وقتها كانوا بيشوفوها في الشارع ويندهولها ام فرحات بتاع همام في امستردام.



وهذا الفيلم بطولة الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وموناليزا وعدد كبير من الممثلين المصريين. وهو من إخراج سعيد حامد، الفيلم يعتبر البطولة المطلقة الثانية للفنان محمد هنيدي بعد فيلمة الناجح صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي حقق نجاحا ورواجا كبيرين في مصر والعالم العربي.



وأشارت "زيتون" خلال لقاء تلفزيوني أنها دائمًا لا تتوقع ردود أفعال المشاهدين بعد أدائها لكل دور من أدوارها الفنية، مشيرة إلى أنها تخلص للعمل بشكل كبير.



وأضافت "زيتون" أن دورها في فيلم همام في أمستردام استغرقت يومين تصوير فقط.



ثالثا في مجال المسرح

قالت "منحة ان اول تجربة تمثيل لها كانت في الجامعة على خشبة مسرح كلية الاداب جامعهة عين شمس وتحدثت ان مخرج هذا العرض رفض مساعدتها قائلًا: " متدخلوش الوسط ده ايدي " وحالفتها الصدفه عندما كانت في دار الاوبرا المصرية ورأت اعلان عن ورشة تمثيل،



وأضافت أنه من خلال هذه الورشة، كانت أول مسرحية اشتركت بها "منحة" مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي من خلال مسرحية "بشويش" وكانت بطولته فنانين كبار مثل أشرف عبد الباقي وهاله صدقي وأحمد راتب.



وعن آخر عرض مسرحي، لها قالت الفنانة منحة زيتون عن مشاركتها بالعرض المسرحي إنها كانت سعيدة بالمشاركة في عرض لـ بيرم التونسي "أبو الشعر العامي"، وقررت خوض التجربة ولاسيما أن هذه هي المرة الأولى التي أشارك في عرض يتخلله غناء واستعراضات وأشعار، وعندما قرات الأشعار التي تم اختيارها للعرض المسرحي بتمعن تذوقت الشعر من جديد، واستطاع حسن الوزير المزج بين الاستعراض والسرد والحكي والشعر كأنه حدوته تعبر عن الأشعار الموجودة داخل العرض.



ويشارك فى العمل المسرحي "الأولة بيرم" الفنانة منحة زيتون والفنانين روفيدا أحمد وحسين ماهر وندى مصطفى وعبد الرحمن فاروق ووسام حسام وأمين حرب وعبدالفتاح محمد ورامي صبحى، وغناء مصطفى أسامة وإضاءة أسامة حربي، وصوت النوبي، وهى من إشراف وسام حسن وملابس أمل بهجت وإخراج حسن الوزير.



وأردفت "منحة" أنها شاركت في كورال الجامعة وأيضًا غملت في فرقة الفنون شعيبية،وغير الفن كانت منحة تحب الرياضة وقت الجامعة فمارسة رياضة البسكت بول وايضًا الكره الطايرة.





يصادف اليوم الأحد، عيد ميلاد الفنانة منحة زيتون، والتي ولدت في 15 سبتمبر 1960 وأكملت اليوم عامها الـ 59 وبدأت العمل الفني عام 1988 من خلال التمثيل في الأفلام وبعض المسلسلات، تخرجت في كلية بنات عين شمس آداب فرنسي قمت بالعديد من المسلسلات والأفلام.ويرصد "الفجر الفني" أهم الأدوار التي قامت بها "منحة".