الأكبر في الشرق الأوسط.. ماذا تعرف عن محطة مترو هليوبوليس؟

تعمل الهيئة القومية للأنفاق علي الانتهاء من محطة مترو هليوبوليس التابعة للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، من أجل إنجازها في الموعد الزمني المحدد لها، حيث تعتبر محطة مترو هليوبوليس أكبر محطة مترو في أفريقيا والشرق الاوسط.





أكبر محطة

أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أهم مميزات محطة مترو هليوبوليس انها أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، حيث تم إنشاءها على هيئة دورين (محطة فوق محطة)، بمساحة 10 آلاف متر، بواقع 2 ونصف فدان، وبطول 225 مترًا، وتصل المسافة ما بين منسوب رصيف المترو ورصيف الشارع حوالي 28 مترا.





وأشار رئيس هيئة الأنفاق، إلى أن الهيئة استخدمت في أعمال الحفر 100 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة، و18 ألف طن حديد تسليح، لافتا إلى وصول أعمال الحفر الإنشائية إلى أعماق 50 مترا تحت الأرض، متابعًا: " الهيئة حفرت مايعادل عمارة 18 دور تحت الأرض".





محطة تبادلية

أكد "والي"، انفراد المحطة بـ18 سلما عاديا و17 سلما كهربائيا، فضلا عن 4 مصاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تقديم خدمة مميزة لركاب مترو الأنفاق من خلال محطة هليوبوليس، كما ان المحطة مكيفة .





وأوضح "والي"، أن محطة هليوبوليس كان من المخطط لها أن تكون "محطة تبادلية"، لكن مع تطوير مشروعات وإدخال نظام الجر الكهربائي، بدأنا في دراسة الفراغات الموجودة فيها كنشاط استثماري.





وكشف رئيس الهيئة، أنه طبقا لمعدلات الأداء المتقدمة وتوصيات وزير النقل، يتم افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل، ووقوف قطارات المترو بها من أجل خدمة سكان مصر الجديدة.





مشاكل في المحطة

وواجهت الهيئة العديد من مشكلات خاصة بالإنشاء أو بالتصوير والقيام بعملية احتلال مكان المحطة بالإضافة إلي لوجود تكتل وكثافة سكانية عالية ووجود شوارع وميادين كبيرة؛ حيث إن محطة هليوبلس تقاطع شارع النزهة مع شارع الحجاز مع شارع عبد العزيز فهمى.





قد تأخرت الهيئة في الانتهاء من تنفيذها بسبب تأخر استلام موقفها وإنهاء تصاريح تحويلات المرافق مع محافظة القاهرة، كما أن المحطة لا تتوقف بها قطارات الخط الثالث حيث تمر منها فقط، قد انتهت الهيئة من التشطيبات النهائية والتي بلغت نسبة كبيرة ، على أن يتم افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل لإتمام الجزء الأول من المرحلة الرابعة، ذلك وفقا لأحدث المواصفات فى العالم.





وتراجع الهيئة وسائل الأمان والسلامة تمهيدا لفتحها أمام الجمهور نهاية الشهر المقبل، بحيث يسمح بتوقف القطارات بها على نهاية ديسمبر المقبل أو بداية نوفمبر كحد أقصى.





أعمال التشطيبات

أعلن مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، عن استمرار الأعمال التشطيبية الخاصة بمحطة هليوبوليس التابعة للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق لافتتاحها ضمن المقرر الزمني خلال شهر أكتوبر المقبل خاصة وأن المحطة لا تتوقف بها القطارات لعدم اكتمال بعض التشطيبات النهائية.





وأضاف المصدر، أن محطة هليوبليس تعد من أكبر محطات مترو الأنفاق فى الشرق الأوسط وافريقيا وذلك لأنها تقع على منسوبين مختلفين ضمن الجزء الأول من المرحلة الرابعة والذي يشمل محطات "هارون-هليوبلس- ألف مسكن- الشمس- النزهة" وتشمل محطة هليوبلس 8 مخارج ومداخل.





وأوضح المصدر أن الهيئة تكثف من الأعمال للانتهاء من محطات النزهة 1و2 وهشام بركات في ديسمبر هذا العام، على أن تنتهي كافة محطات الجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور أبريل 2020 بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.





وأشار المصدر، أن المحطة متضمنة وصلتين أحدهما فى اتجاه مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث والثانية فى اتجاه مطار القاهرة، كما سيكون بها ماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو آليا بجانب شبابيك الحجز الموجودة بالمحطة.





وكانت الهيئة القومية للأنفاق تخطط لإنتهاء من تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية هذا العام، وهم: محطة هليوبوليس و محطة النزهة 1 ومحطة هشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل.





ووضعت الهيئة برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضها مع مواقعها وبعض العراقيل التى أثرت فى معدلات التنفيذ.



