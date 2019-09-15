"الأرصاد": فصل الخريف بدأ قبل ميعاد بـ10 أيام هذا العام (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تعيش أجمل أجواء العام خلال هذه الفترة، لافتَا إلى أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة في مصر، خاصة أنه يتميز بدرجات حرارة معتدلة جدًا، واعتدال نسبة الرطوبة، رغم تخلله بعض حالات عدم الاستقرار مع تساقط الأمطار.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الامطار في فصل الخريف قد تصل إلى حد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالأمس، إيذانا بأن فصل الخريف في مصر بدأ قبل ميعاده على الأقل بـ10 أيام مثل العام الماضي.



ولفت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية،تصدر بيانًا عن حالة الطقس لمدة 72 ساعة، وتخطر به كافة الوزارات والمحافظات والإعلام.



وهذا وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاحد سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلا على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على الجنوب نهارًا، وسيكون الطقس معتدلًا على كافة أنحاء الجمهورية ليلًا.





وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة على المدن المصرية الـ



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبو سمبل 24 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 35

رأس حدربة 29 34