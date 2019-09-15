محلل سياسي: مصر تعاني من أزمة في المعرفة بأبعاد المؤامرة التي نتعرض لها

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شدد أحمد رفعت، المحلل السياسي، على ضرورة وأهمية العمل على رفع توعية المصريين بأبعاد المؤامرة التي تتعرض لها مصر من قبل أطراف وجهات خارجية.



وأشار "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "ten"، إلى أن هناك أمور مازالت غائبة عن الشعب المصري، معقبا: "الشعب المصري لا يعي المؤامرة التي تتعرض لها المنطقة بأكملها"، معبرًا أن مصر تُعاني من أزمة في المعرفة بأبعاد المؤامرة.



وثمن المحلل السياسي، تكاتف الوزارات في عدد من المبادرات والأعمال ومنها مبادرة القرى الأكثر احتياجا، مضيفا: "نموذج محترم للتكاتف"، مشددا على ضرورة أن يهتم التعليم بضخ معلومات تفيد الطالب في تشكيل وعيه، وثقافته، متسائلا: "هل اتفاقية سايكس بيكو درست للطلاب في المناهج التعليمية؟".



ونوه بأنه لو لم يتحلى الشعب المصري بالوعي، فقد تكون مصر طرفًا في الصراع السياسي، مشددا على أن كل مؤسسات الدولة عليها دور، كوزارات التعليم، والثقافة، والأوقاف، والتعليم العالي، حيث تفيد كل وزارة المواطن من ناحيتها.



وأضاف أن العقل المصري يتعرض لمؤامرة تستهدف تزييف وعيه، ولهذا فتكاتف المؤسسات والجهات المعنية ضروري حتى لا يقع العقل المصري ضحية لهذه المؤامرة.



وأصبحت تشكل الشائعات والكااذيب خطورة على الدولة المصري والعقل المصري، وذلك بحسب تصريحات المختصين، حيث أنها تخلق لديهم حالة من التشكيك في كل ما تنجزه الدولة على مستوى مختلف المجالات.



ولهذا جاءت الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأتثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" لتلقي الضوء على هذه الجزئية، وتبه المصريين من خطورة الشائعات وتداولها.



وعلى الرغم من شن حملة على مصر مؤخرا من قبل أهل الشر.. إلا أن الدولة تسير في طريقها، وتواصل عملها على مختلف الأصعدة، حيث أعلنت وزارة الداخلية اليوم تصفية بؤرة إرهابية في منطقة جلبانة بشمال سيناء، وذلك بعد أن وردت معلومات إليها أن هناك بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة.





