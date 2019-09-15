الصومال: تحويل قاعدة جوية إماراتية لمطار مدني

قال رئيس أرض الصومال، موسى بهي عبدي، إن الإمارات تخلت عن خططها لإقامة مطار عسكري في المنطقة وإن المنشأة التي تبنى الآن ستتحول إلى مطار مدني.





ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" قالت أرض الصومال العام الماضي إن الإمارات ستدرب الجيش في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في إطار اتفاق لاستضافة قاعدة إماراتية فيها.





وأكد، موسى بهي عبدي، إن مطار بربرة الذي كانت تبنيه الإمارات ليكون قاعدة عسكرية سيصبح مطارا مدنيا، وفق وكالة "رويترز".





وبموجب الاتفاق بين البلدين، كان من المفترض أن يكون مدة التواجد العسكري الإماراتي في المنطقة 30 سنة، حيث بدأ الإمارات ببناء القاعدة العسكرية سنة 2017 في مدينة بربرة الساحلية.





والجدير بالذكر أن مدينة بربرة تقع على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن، حيث كانت القوات الأمريكية تقاتل إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" منذ عام 2015.





وبعد الانتقادات المتنامية للحرب في اليمن، قامت الإمارات بتقليص وجودها العسكري في اليمن في يونيو حزيران.



