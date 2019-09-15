الزمالك يتمسك بخوض الإياب أمام بطل السنغال على بتروسبورت

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تمسك مسئولو نادي الزمالك بخوض مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا على ستاد بتروسبورت بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.



وخاض الزمالك مباراتي الدور التمهيدي أمام ديكاداها الصومالي على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وجاء قرار مسئولو الزمالك بسبب ضغط اللقاءات في الفترة المقبلة بعد مواجهة الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري في لقاء السوبر ببرج العرب بالإسكندرية، على أن يخوض بعدها بـ72 ساعة مواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح بطولة الدوري.



ويفضل مسئولو الزمالك البقاء في القاهرة وإقامة لقاء الإياب في بتروسبورت لتوفير عناء السفر على اللاعبين من السفر مرة أخرى إلى الإسكندرية وخوض لقاء الإياب على برج العرب.



وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أمام جينيراسيون فوت السنغالي بالأمس في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول البطولة اليوم، وجاء على النحو التالي:

الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندرى.. يوم 23 9 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3 10 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الثالث مع إف سى مصر.. يوم 6 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00م



الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19 10 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الخامس مع المقاولون.. يوم 23 10 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 8:00 م



الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السابع مع بيراميدز.. يوم 24 11 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5 12 2019 على استاد الجيش بالسويس..



الأسبوع التاسع مع سموحة.. يوم 11 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 5:00 م



الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14 12 2019 على استاد السلام.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الحادي عشر مع أسوان.. يوم 18 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22 12 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30



الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3 1 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الرابع عشر مع المصرى.. يوم 9 1 2020 على استاد برج العرب.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15 1 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود.. يوم 19 1 2020 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23 1 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7،30 م.