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أهداف مباراة - روما 4 × 2 ساسولو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:09 م
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أهداف مباراة - روما 4 × 2 ساسولو
روما
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محمد مرعي
 
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فاز نادي روما على نظيره ساسولو في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإيطالي بنتيجة الذئاب برباعية نظيفة.


وسجل اللاعب كريستانتي وهينريك ميختاريان، سجل اللاعب البوسني إيدين دجيكو، الهدف الثاني وهدف حسم الأمور لصالح روما والرابع سجله كلويفرت.



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