أهداف مباراة - روما 4 × 2 ساسولو

فاز نادي روما على نظيره ساسولو في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإيطالي بنتيجة الذئاب برباعية نظيفة.









وسجل اللاعب كريستانتي و هينريك ميختاريان ، سجل اللاعب البوسني إيدين دجيكو، الهدف الثاني وهدف حسم الأمور لصالح روما والرابع سجله كلويفرت.











