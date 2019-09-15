هل يستطيع زيدان جلب دوري الأبطال هذا العام ؟ نجم ريال مدريد يُجيب
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:03 م
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عمر عبدالعزيز
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تحدث النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن أهمية وجود مواطنه والمدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، والذي عاد في مارس الماضي، وماذا يمكن أن يغير في غرفة الملابس في المباريات الأوروبية القادمة.
وقال فاران خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أراه رائع للغاية لأنه يتمتع بالخبرة كلاعب، ولأن مسيرته كمدرب إستثنائية. حتماً أن لديه بعض الأساليب للحصول على الإنتصارات في كل مرة".
وأضاف مدافع ريال مدريد بقوله: "لذلك نحن نستمع إلى زيدان، ولديه المزيد من النصائح الشخصية حول إدارة حياتنا المهنية".
وواصل: "أنت تحت أوامر بطل عالم آخر في المنتخب. ما هي المتشابهة بين زيدان وديشامب، وما هي الأشياء المختلفة بينهم؟ إنهما مدربان رائعان، وكانا لاعبان رائعان، وكلاهما لديهم سجل حافل، ونهجهما رفيع المستوى هو شيء أحاول إستلهامه".
وأوضح في السايق ذاته: "على سبيل المثال، يمنحني جميعهم لمسات على المستوى التكتيكي، والمستوى الفني وحول ما يمكنني القيام بها في هذا المجال، أخذ النصائح منهم، وأستمع إليهم".
وسؤواله.. هل تفكر في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد أربع سنوات من غيابك في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا بسبب الإصابة؟
أجاب فاران: "في الوقت الحالي، لا أريد التفكير في الأمر، فأنا أركز على موسمي، والتأهل للبطولة، وإذا كنت هناك سأبذل قصارى جهدي للفوز بالكأس التي تنقصني".
واختتم مدافع الميرنجي بقوله: "الغياب عن كأس أمم أوروبا 2016، سيبقى أمراً مؤلماً بالنسبة لي للأبد. لأن البطولة كانت في بلدي، وهذا أمر لن أعيشه مجدداً. لقد كانت فرصة فريدة من نوعها، وبوقت من الأوقات كانت هدفاً لي في مسيرتي المهنية. كانت خيبة أمل كبيرة. لكنها مكنتي من مراجعة نفسي والمضي قدماً في مسيرتي".
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