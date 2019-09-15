هل يستطيع زيدان جلب دوري الأبطال هذا العام ؟ نجم ريال مدريد يُجيب

تحدث النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن أهمية وجود مواطنه والمدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، والذي عاد في مارس الماضي، وماذا يمكن أن يغير في غرفة الملابس في المباريات الأوروبية القادمة.





وقال فاران خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أراه رائع للغاية لأنه يتمتع بالخبرة كلاعب، ولأن مسيرته كمدرب إستثنائية. حتماً أن لديه بعض الأساليب للحصول على الإنتصارات في كل مرة".





وأضاف مدافع ريال مدريد بقوله: "لذلك نحن نستمع إلى زيدان، ولديه المزيد من النصائح الشخصية حول إدارة حياتنا المهنية".





وواصل: "أنت تحت أوامر بطل عالم آخر في المنتخب. ما هي المتشابهة بين زيدان وديشامب، وما هي الأشياء المختلفة بينهم؟ إنهما مدربان رائعان، وكانا لاعبان رائعان، وكلاهما لديهم سجل حافل، ونهجهما رفيع المستوى هو شيء أحاول إستلهامه".





وأوضح في السايق ذاته: "على سبيل المثال، يمنحني جميعهم لمسات على المستوى التكتيكي، والمستوى الفني وحول ما يمكنني القيام بها في هذا المجال، أخذ النصائح منهم، وأستمع إليهم".



