اتصالات البرلمان: التحول للتصنيع الرقمي سبيلنا للتصنيع الذكي في الثورة الصناعية الرابعة

شاركت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في الورشة التي نظمتها وزارة الإنتاج الحربي، بعنوان "التصنيع الرقمي - التجارب والتحديات"، بمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لها، وخلال كلمتها أكدت على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي الذي يمكن أن يغير جذريًا واقعنا من خلال الدعم الكافي الذي يؤهلنا للتحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر لدى الكثيرين "الاقتصاد الذكي"، ولفتت إلى أن رقمنة الاقتصاد والصناعة يحتاج إلى كميات كبيرة من البيانات لدعم متخذ القرار في كافة العمليات أو القرارت التي يتخذها لتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الثورة التكنولوجية الرابعة.













وطالبت "البطران" خلال كلمتها بضرورة تعزيز الاهتمام بالاستثمار التدريب المهني وكذلك توفير التدريب اللازم على مهارات إدارة وريادة الأعمال لا سيما للشباب في المراحل التعليمية الجامعية وما قبلها، كما شددت على الاهتمام بتعديل قوانين الملكية الفكرية للحفاظ على النتاج الفكري للمخترع المصري، وقوانين منع الاحتكار والمنافسة في المنتجات التكنولوجية.









وواصلت حديثها، ونحن نشهد عصر الثورة الصناعية الرابعة هناك فرصة كبيرة لدى الكثير من الشركات والقطاعات من الضروري العمل على استغلالها لتحقيق قفزات كبيرة في أهدافها الاستراتيجية، والتي تبدأ بضرورة التحول الرقمي بهدف البدء في مسيرة التصنيع الرقمي، لافته إلى أن الرقمة الصناعية تعتمد على الزكاء الرقمي الذي يقوم من خلال توفير الكثير من البيانات العامة، هنا نحن نتحدث عن البنية التحتية الرقمية والتي تعد الأهم في الرقمنة الصناعية واستغلاله والاهتمام به سوف يسهم في خلق فرص عمل مستقبلية لا سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على دمج تكنولوجيا المعلومات بالاتصال والذي يستطيع أن يغير جذريًا الواقع الذي نعيش فيه.







