الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

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يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين السويسري رينيه فايلر في منصب المدير الفني عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي بسبب الخروج من كأس مصر في دور الستة عشر على يد بيراميدز.



ويسعى النادي الأهلي للتخلص من الأنجولي جيرالدو كوستا لاعب الفريق الأحمر من أجل افساح المجال للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادمة.



وحدد مسؤولو النادي الأهلي شرطًا من أجل الاستغناء عن الأنجولي جيرالدو كوستا لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.



واشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون دولار من أجل الاستغناء جيرالدو كوستا في الميركاتو الشتوي من أجل افساح المجال التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر لتدعيم خط هجوم الأهلي.



وكان الأهلي قد فشل في تسويق الثنائي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي في الصيف الجاري للتعاقد مع مهاجم إفريقي.





ومن ناحية أخري، أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة عقب فوز الفريق الأحمر أمس على كانو سبورت بهدفين دون رد.





وفاز الأهلي مساء أمس السبت على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبد الحفيظ على أهمية الفوز خاصة وأنها المباراة الأولى الرسمية للسويسري رينيه فايلر كمديرًا فنيًا للفريق.





وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق الأحمر أغلق ملف البطولة الإفريقية وبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الزمالك في السوبر المصري.





وأوضح عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.





وأشار إلى أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي.





وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.





وأكد سيد عبد الحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.





ولفت مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني للفريق ـ فور العودة إلى القاهرة سيحدد إن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا أم لا.



