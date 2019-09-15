السعودية تعزم لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول الاثنين
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:50 م
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تعتزم المملكة العربية السعودية استعادة إنتاج النفط بمقدار الثلث يوم الاثنين، والذي توقف بسبب هجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية للنفط، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين سعوديين.
وبحسب ما أفادت الصحيفة، قال مسؤول سعودي "يجب أن نتمكن من إعادة مليوني برميل من النفط ... بحلول يوم الغد."
وأضاف المسؤول "الموقف بالتأكيد أسوأ مما توقعنا في الساعات الأولى بعد الهجوم، لكننا نحاول التأكد من أن السوق لن يواجه أي نقص حتى يدخلنا الوضع الطبيعي بالكامل".
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وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، في وقت سابق، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".
وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.
وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة؛ وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.
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