إحدى المكرمات بمؤتمر الشباب: "تكريم الرئيس لنا أكبر حاجة ممكن نحصل عليها" (فيديو)

قالت ندى حافظ، حاصلة على ذهبية الألعاب الإفريقية في السلاح، وإحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب، إنه يوجد 3 أنواع للأسلحة، وأنها تلعب سلاح "السيف"، موضحًا أنه يكون باللمس، وأن الضربة تكون في الجزء العلوي من الجسد.





وأوضحت "حافظ"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن اللعبة عبارة عن هجوم ودفاع، ولكنها تكون باللمس، لافتة إلى أنها له خطوات وحركات معينة، ومعها الهجوم والدفاع.





وعلقت "البطلة"، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهم في المؤتمر الوطني للشباب، قائلة: "تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر تكريم ممكن نحصل عليه"، لافتة إلى أنه طالبة في كلية الطب، موضحة أنها تفصل بين الرياضة والتعليم، وتستطيع تقسيم وقتها جيدًا.





في حين قالت كاريمان صالح، حاصلة على برونزية الألعاب الإفريقية في الجودو، إنها حصلت على البرونزية في الأللعاب الإفريقية، وحصلت سابقًا على الذهبية، لافتة إلى أنها الأعلى في تصنيف الفتيات في مصر.





وأضافت "صالح"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنها من أفضل الفتيات اللاتي قمن بعمل إنجازات في الفترة الأخيرة لمصر، مؤكدة أن منتخب الفتيات بدأ يحقق ذاته ويظهر.





وأشارت "البطلة"، إلى أنها تمارس الرياضة منذ عمر الأربع سنوات، بعدها التحقت برياضة الجودو عن طريق الصدفة، لافتة إلى أنها سارت خطوات سريعة في وقت قليل مما أعطى لها حافز قوي، موضحة أنها حصلت على أول جمهورية، وشاركت في بطولة العالم، وأصبحت بطل إفريقيا.





ومن جانبه علق الدكتور عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال مصر في المؤتمر الزوطني للشباب، قائلًا: "تشرفنا جميعًا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال مصر".



