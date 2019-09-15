عاجل - خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إعلان تعاقده مع نجم الزمالك رسميًا







التقارير الإعلامية تؤكد بأن النادي الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع لاعب الزمالك "محمود عبد المنعم كهربا"، والذي ترك ناديه قبل نهاية الموسم الماضي، ووقع لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، مؤكدًا بأن النادي البرتغالي هو مجرد خطوة إنتقالية فقط في مشواره الإحترافي.



وذكرت مصادر مقربة من الأهلي، بأن مجلس الإدارة قد إشترط على كهربا، بأن ينهي كل مشاكله مع نادي الزمالك قبل أن يوقع على عقوده إنتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وهذا بالإضافة إلى وجود شرط آخر من قبل إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وهو يخص المطالب المالية للاعب، حيث ترى إدارة الأهلي بأن ما يطلبه كهربا للعودة إلى الأهلي من جديد هي "مطالب مبالغ فيها للغاية". التقارير الإعلامية تؤكد بأن النادي الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع لاعب الزمالك "محمود عبد المنعم كهربا"، والذي ترك ناديه قبل نهاية الموسم الماضي، ووقع لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، مؤكدًا بأن النادي البرتغالي هو مجرد خطوة إنتقالية فقط في مشواره الإحترافي.وذكرت مصادر مقربة من الأهلي، بأن مجلس الإدارة قد إشترط على كهربا، بأن ينهي كل مشاكله مع نادي الزمالك قبل أن يوقع على عقوده إنتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وهذا بالإضافة إلى وجود شرط آخر من قبل إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وهو يخص المطالب المالية للاعب، حيث ترى إدارة الأهلي بأن ما يطلبه كهربا للعودة إلى الأهلي من جديد هي "مطالب مبالغ فيها للغاية".







ويذكر بأن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد تحدث من قبل عن علاقه مع جمهور النادي الأهلي، قال: "جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي بإذن الله".



وكان محمود كهربا قد وجه الشكر إلى مشجعي النادي الأهلي بعد الوقوف في صفه خاصة عبر السوشيال ميديا خلال أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك. ويذكر بأن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد تحدث من قبل عن علاقه مع جمهور النادي الأهلي، قال: "جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي بإذن الله".وكان محمود كهربا قد وجه الشكر إلى مشجعي النادي الأهلي بعد الوقوف في صفه خاصة عبر السوشيال ميديا خلال أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك.





يبدو بأن الأهلي قد أنهى كافة تفاصيل خطته لضرب الزمالك في أولى الصفقات السوبر في ميركاتو يناير المقبل، حيث يرغب النادي الأهلي في تعزيز صفوفه بحسب رغبات المدرب الجديد، السويسري رينيه فايلر، حتى ينجح المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه في بطولة الدوري، وكذلك من أجل أن ينافس الفريق على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.