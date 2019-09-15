عزة مصطفى توجه رسالة نارية لمتابعي قنوات الإرهابيين

انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، متابعة بعض المصريين القنوات التابعة للتنظيم الإرهابي في قطر وتركيا، مشيرة إلى أن هذه القنوات حريصة على جعل الشعب يكره بلاده وحياته.





ووجهت "مصطفى"، رسالة لهؤلاء المصريين، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، قائلة: "حضرتكوا اللى بتفرجوا على القنوات ديه مفركتش ليه قطر وتركيا حريصين كل الحرص أن إحنا نكره البلد! وتصبحنا وتمسينا على نكد"، متسائلة: "هل هذه القنوات حريصة على الشعب المصري ؟!





وأشارت إلى أن هذه القنوات تحاول إخفاء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع، متسائلة: "لماذا يشاهد بعض المواطنين هذه القنوات ؟ هل هم خايفين على البلد! ولا بيحبوكوا أوي!"





يذكر أن مؤتمر الشباب الثامن الذي اختتمت فعاليته، أمس السبت، تناول قضية الشائعات وتأثيرها على المجتمع، كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرد على حملة الادعاءات والأكاذيب التي أطلقها الهارب محمد على، لاسيما فى ظل محاولة الجماعات الإرهابية استخدمها كسلاح ووسيلة للتحريض على مصر.





واتسم خطاب الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب الثامن بالشفافية والوضوح، وفند جميع الأكاذيب المغرضة، بالحقائق والأدلة والبراهين والأرقام.





من أبرز الشائعات التي رد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الخاصة بالجيش حيث قال إن "الجيش أشرف على مشروعات طرق بـ175 مليار جنيه ومشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه.. جايين تشككوا فى ذمم الناس!!".





كما تناول الشائعات التي ترددت بأن المدن الجديدة ليس لها فائدة حيث قال إن بناء مدن جديدة ليس ترفًا ولكن ضرورة لمواكبة النمو السكانى.





ورد على من يتحدثون حول زيف المشروعات القومية حيث قال إن ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية ليس إنجاز لشخص أو حكومة ولكن إنجاز لأمة صدقت.





وحول ما تردد على عدم حصول المقاولين في المشروعات التي يشرف عليها الجيش على حقوقهم قال: "إحنا معنا آلاف من المقاولين والشركات بتشتغل وليها مليارات".



