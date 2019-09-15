24 دولة مشاركة في النسخة الجديدة لمهرجان سماع (صور)

اعلن الفنان انتصار عبد الفتاح، عن تفاصيل النسخة الجديدة لمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظم بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، منذ قليل، بحضور لفيف من الإعلامين والصحفين، حيث تنطلق فعليات المهرجان، في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الجاري.





وفي بداية المؤتمر أشار الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس المهرجان، إلى أن اختيار قارة أفريقيا، لتكون ضيف شرف الدورة الثانية عشرة لمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي.





ومن المقرر أن يشارك في المهرجان بنسخته الجديدة 24 دولة مختلفه وهم : "اثوبيا، إندونسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا فرنسا، اليونان، اسبانيا، ليبا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو كنشاسا، ماليزيا، مالي، وتنزانيا، وبروناي، ومصر"..





ومن جانب آخر ينظم على هامش فعليات المهرجان، احتفالية ملتقى الأديان في دورته الخامسة، بعنوان "هنا نصلي معا"، يوم 25 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بمجمع الأديان بمصر القديمة.









مسيرة المهرجان بشارع المعز





ويتسقبل شارع المعز كل عام اولى فعليات المهرجان بمسيرة تبدأ من باب الفتوح، وتستمر الفاعليات ببئر يوسف بقلعة صلاح الدين، كما تشارك جميع فرق المهرجان في الورشة الدولية الأولى التي يقودها الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس المهرجان في حوار فني بديع، ليُقدم لنا معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب، لإرسال رسالة سلام إلى العالم تؤكد على التواصل الإنساني بين الشعوب.





تقديم 126 عرضاً لفن السماع





شهد المهرجان العام الماضي إقبالاً جماهيرياً كبيراً, تم خلالها تقديم 126 عرضاً لفن السماع على مدار فعاليات المهرجان من خلال 7 مواقع ما بين القاهرة والأقاليم، تدفق جماهيرى رائع وورش فنية دولية شارك فيها كل ثقافات الشعوب المختلفة من 22 دولة شاركت فى الإحتفال بمرور 10 سنوات على تاسيس مهرجان سماع الدولى ، حلم يتجدد كل عام من أجل المحبة والخير والسلام " هنا نصلى على أرض مصرنا الحبيبة .... وتستمر الرحلة فى سانت كاترين ملتقى الأديان " هنا نصلى معاً ، حُلمى ومشروعى الكبير ..اليوم ستسافر قافة سماع بكل هذه الدول لنصلى من أجل السلام ، ووجه الشكر لكل من ساهم فى إنجاح المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة والاّثار وقطاع مكتب الوزير والمجلس الأعلى للثقافة وقصور الثقافة ومؤسسة حوار.





نبذه عن رئيس المهرجان





يشا إلى أن إنتصار عبد الفتاح، هو خبير الشئون الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والمشرف العام لمركز ابداع " قبة الغورى "، ورئيس الادارة المركزية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وأنشأ العديد من الفرق الفنية كما مثل الفن المصرى فى عدد كبير من المهرجانات، كما تم تكريمه فى الكثير من المهرجانات المحلية والدولية وحصل على العديد من الجوائز الدولية وشهادات التقدير، وهو ايضًا إبن الفنان والمؤرخ الفنى والكاتب الصحفى "عبد الفتاح غبن"، والشقيق الأصغر للدكتور الفنان الكبير "هناء عبد الفتاح" وشقيق الأكاديمية زوجة الشاعر "عبد المعطى حجازى".



